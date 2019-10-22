عاجل.. تعرف على سبب زيارة وزير الدفاع الأمريكية إلى السعودية لأول مرة (التفاصيل الكاملة)

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:24 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، لمناقشة وبحث عدد من الملفات الأمنية والدفاعية بين المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتضمن اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون الاستراتيجي والعسكري القائم بين البلدين، فضلًا عن بحث واستعراض التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية المشتركة- بحسب وكالة "واس" الرسمية في السعودية.

كما بحث الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك لدعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد أي تهديدات.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أكدت عزمها لإرسال عدد كبير من القوات في السعودية، وذلك على خلفية الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر، واستهدف منشآت نفطية سعودية، مشيرة إلى أنه سيتم نشر 3 آلاف جندي أمريكي إضافي في السعودية، وأن القوات التي سيتم نشرها، وتشمل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية- بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز".
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