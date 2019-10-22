"المعلم الإنسان".. شاهد كيف تعامل مدرس مع طفلة من ذوي الإعاقة داخل الفصل؟ (فيديو)

وقال المدرس ويدعى ممدوح السباعي، معلم الدمج بسوهاج ورعاية الموهوبين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة التربية والتعليم مهتمين جدًا بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي سنوات سابقة لم يكن هناك تجهيزات خاصة بهم في المدارس، ولكن أصبح هناك مكان لكل ابن أو بنت من أولادنا ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال المدرس ويدعى ممدوح السباعي، معلم الدمج بسوهاج ورعاية الموهوبين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة التربية والتعليم مهتمين جدًا بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي سنوات سابقة لم يكن هناك تجهيزات خاصة بهم في المدارس، ولكن أصبح هناك مكان لكل ابن أو بنت من أولادنا ذوي الاحتياجات الخاصة.





وأوضح أنه عندما دخل الفصل وجد الفتاة التي تدعى "حسناء" وكان يطلب من الأطفال أن يكتبوا على السبورة، ووجد أنها ترغب في الكتابة مثلهم، فلم يجد أي حرج من أن يحملها وتحقق رغبتها.



