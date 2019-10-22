عاجل.. إيران في خطر جديد بسبب كارثة طبيعية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:04 ص
زلزال
زلزال
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وقع زلزال ضخم بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر جنوب إيران.

من جهته، أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، تسجيل محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له حدوث زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر جنوب إيران، وأن الزلزال حدث في الساعة 14:58 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأوضح بيان صادر عن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن بعض السكان في شمال الإمارات شعروا بالهزة بشكل خفيف.

وتعد الزلازل من الظواهر الطبيعية التي تعاني منها عدد كبير من دول العالم، وكان في أواخر الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوبي إيران.

ونقلت "رويترز" عن وكالة "فارس"، أن مركز الزلزال كان قرب بلدة كوخرد في إقليم هرمزجان. وأوضح مسؤولون إيرانيون أنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو حدوث أضرار مادية، وفي سنة 2003 دمر زلزال بلغت قوته 6.6 درجة مدينة بام التاريخية، مما أسفر عن مقتل 26 ألف شخص.

يذكر أن إيران معرضة لزلازل بين الحين والآخر، لأنها تقع على العديد من خطوط الصدع الرئيسية.

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