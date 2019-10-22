أحمد مكي ينشر آخر صورة له مع والده قبل وفاته

وفاة والده بالإمارات



يذكر أن والد أحمد مكي توفي، أثناء تواجده بالإمارات وسافر أحمد للإمارات برفقة أسرته لحضور مراسم الدفن .





وكشف أحمد في أكثر من حوار إعلامي أن والده جزائري الجنسية وأنه ولد في وهران بغرب الجزائر لأم مصرية وأب جزائري ثم انتقل مع والدته و نشأ فى حي الطالبية .





عمل مسرحى جديد

كما يذكر أيضاً أن النجم أحمد مكى يحضر عمل مسرحى جديد بعنوان "حزلقوم"، حيث يعكف على كتابتها فى الوقت الحالى، ونشر مكى صورة لشخصية "حزلقوم" مؤخرا عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، التى قدمها فى مسلسله الشهير "الكبير"، وفى السينما أيضاً، ومن المقرر أن يقدم هذا العرض المسرحى فى السعودية فى الفترة من 27 لـ 30 نوفمبر المقبل.





آخر أعماله

وكانت آخر أعمال مكى مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولته كلا من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، بيومى فؤاد، انتصار، ويزو، أوس أوس، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوى، فاروق هاشم، محمد محمدى، أحمد محيى، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام ف

ونشر صورة تجمعه بوالده الراحل، وقام بالتعليق على الصورة قائلا: "الله یرحمك ویحسن إليك یا أبي، ستظل فی قلبي،، الصوره دی قبل وفاته بشهور قلیله، البقاء لله وحده سبحانه، أرجو منكم الدعاء له، اللهم اغفر لابی وادخله الجنه واعذه من النار ومن عذاب القبر، اللهم صبرنا".