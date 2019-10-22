كارمن سليمان تستعد للغناء باللهجة الخليجية قريبا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:14 ص
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة كارمن سليمان، تغريدة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع " تويتر "قائلة: "اشتقت للغنا باللهجة الخليجية" .

وأضافت قائلة: "استنوا قريب جدآ أغنيتي الجديدة على قناتي بيوتيوب".

وعلق أحد المتابعين قائلاً: "منتظرين وبشدة يا ملكة الصوت الذهبي" وعلقت أخرى عليها قائلة : انتي اشتقتي للغنا بالخليجي، وإحنا اشتقنا لصوتك جدآ جدآ، وحشنا صوتك قوي، منتظرين بفارغ الصبر".

صورتها برفقة زوجها
على صعيد آخر نشرت الفنانة كارمن عبر موقع تداول الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة تجمعها بزوجها الملحن مصطفى جاد معلقة عليها قائلة : From Morocco , With Love.

علق أحد المتابعين عليها قائلًا: "نورتي المغرب ، ماشاء الله حلوين ، ربنا يخليكم لبعض حبايب القلب الله يسعدكم".

آخر أعمالها
تستعد الفنانة كارمن سليمان لطرح أغنية سنجل باللهجة الخليجية، وليست ألبومآ كامل .

يذكر أن الفنانة كارمن سليمان تستعد لإحياء حفلاً غنائيآ بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 يوم 11 نوفمبر، بدار الأوبرا. 

مشاركتها في حفل Winter Fashion Show
تستعد أيضآ لمشاركتها في حفل Winter Fashion Show يوم السبت الموافق 2 نوفمبر، بأحد الفنادي بالتجمع الخامس .

سوف يشهد المهرجان مجموعة من المصممين الذين سوف يقدمون أفكارآ جديدة ومختلفة بالإضافة إلى تكريم باقة من نجوم الفن والمجتمع الكبار.

يضم الفاشون العديد من المصممين منهم : مصممة الأزياء ميريام سلمان ، رشا سليم ، إنجي نبيل ، رغدة نبيل ، أميرة قزامل ، ديما خضير ، وأخيرآ مصمم الأزياء أحمد حافظ.

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