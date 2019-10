سيلينا جوميز تعلن عن أغنية جديدة لها

ونشرت بعض من كلمات الأغنيه: “I gave my all and they all know it needed ‬to lose you to love me sang off key in my chorus cuz it wasn’t‪ yours“ ‬





أعمالها مؤخرًا

وكانت آخر أغنيه لها كانت فى مارس ٢٠١٩ i can’t get enogh بتعاون مع جي بافلن وحقق فيديو كليب الأغنية ١٧٦ مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب ‬وترشحت الأغنية لجائزه إم تي فى.

وستقوم بطرح فيلمها الجديد "The Voyage of Doctor Dolittle" والذى يشاركها فية البطولة مجموعة من الفنانين منهم: مايكل شين، وجون سينا، وأوكتافيا سبنسر، ورامى مالك ، وكارمين اجوجو، ومن اخراج ستيفن جاجان .



وآخر البوم ريفايفل هو ثاني ألبوم لها، وقد تم إصداره في 9 أكتوبر 2015

مسيرتها الفنية

يذكر أن أول ظهور لسلينا، كان فى ٢٠٠٢ فى برنامج الأطفال بارنى والأصدقاء فى مسلسل ديزنى “ويزردز أوف ويفرلى بيلس” الحائز على جائزه الإيمي.

وأخذت دور البطوله فى فيلم “انذر سندريلا ستورى”، أيضًا كانت اصغر سفيره رسميه رسميه لليونيسيف.

وادت فى الفيلم الكرتون “هوتل ترانسليفنيا” شخصيه مافز بصوتها. و كانت منتجه مسلسل نتفليكس “ ١٣ ريزونس واى”

توسعت مهنتها إلى صناعة الموسيقي وأنشأت فرقة بوب تدعى “سيلينا غوميز اند ذا سين” التي اصدرت ٣ البومات “كيس اند تيل” “اير وازت رين” “وين زا سن جوز داون”

و اخذت جائزه امرأه السنه ٢٠١٧ فى بيللبورد. و كانت اكثر شخص متابع على موقع الأنستاجرام قبل إريانا جراندي



إصابتها بمرض الذئبة

تم تشخيص غوميز مع مرض الذئبه في وقت ما بين عام 2012 وأوائل عام 2014. في 14 سبتمبر 2017، أعلنت عن طريق إنستغرام أنها انسحبت من المناسبات العامة خلال الأشهر القليلة الماضية لأنها أجرت عملية زراعة كلية بعد تبرع إحدى صديقاتها المقربات، الممثلة فرانشاراسا.



نشأت سيلينا غوميز على المذهب الكاثوليكي ، وعندما كانت في الثالثة عشر من عمرها، أردت خاتم العفة، لكنها توقفت عن ارتداء الخاتم في عام 2010. صرّحت غوميز في وقت لاحق في عام ٢٠١٧ بأنها لا تحب مصطلح "الدين" لا أعرف إذا كان من الضروري أن أؤمن بالدين، بقدر ما أؤمن بالإيمان والعلاقة مع الله"على الرغم من أنها لم تحب مصطلح الدين، إلا أنها تتردد على كنيسة هيلسينج



مواعدتها نيك جوناس

واعدت سيلينا جوميز نيك جوناس عام 2008، لكن علاقتهم استمرت بضعة أشهر فقط. وفي أواخر عام 2010 ظهرت إشاعات عن علاقة سيلينا مع مغني البوب الكندي جاستين بيبر ، وتم تأكيدها في بداية 2011 عندما شوهد الاثنان في موعد رومانسي في المكسيك وفي 2012 انفصلت عن جاستن بيبر بعد ابتعاده عنها وقربه لعارضات أزياء وطلبه لأرقامهم، وفي 2013 نشرت سيلينا صورتهما وقالت أنها ستبقى تواعده شرط أن يحسن تصرفه. في 27 سبتمبر عام 2015 نشرت مجلة "ستار" الأمريكية تقريرا ذكرت فيه أن المغنية سيلينا غوميز تواعد حاليا الممثل زاك ايفرون وأنهما قد ذهبا معا للاحتفال في وقت سابق في مدينة اتلانتا في ولايه جورجيا وقالت سيلينا غوميز في موقع غوسيب غرب الأمريكي، بأنها لم تواعد ازاك ايفرون ونفت هذه الأشاعات في يناير عام 2017 واعدت سيلينا الفنان الكندي ذا واكند ولكن بعد عشرة شهور انفصلا في نهاية أكتوبر عام 2017. وبعد انفصالها عن "أبيل تسفاي" بأسبوع واحد شوهدت لعدة مرات مع جاستين بيبر.











أعلنت النجمة العالمية سلينا جوميز، عن أغنية جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام" بعنوان se you to love m‪e‬