سيلينا جوميز تعلن عن أغنية جديدة لها

ونشرت بعض من كلمات الأغنيه: “I gave my all and they all know it needed ‬to lose you to love me sang off key in my chorus cuz it wasn’t‪ yours“ ‬

أعمالها مؤخرًا

وكانت آخر أغنيه لها كانت فى مارس ٢٠١٩ i can’t get enogh بتعاون مع جي بافلن وحقق فيديو كليب الأغنية ١٧٦ مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب ‬وترشحت الأغنية لجائزه إم تي فى.



وستقوم بطرح فيلمها الجديد "The Voyage of Doctor Dolittle" والذى يشاركها فية البطولة مجموعة من الفنانين منهم: مايكل شين، وجون سينا، وأوكتافيا سبنسر، ورامى مالك ، وكارمين اجوجو، ومن اخراج ستيفن جاجان .





وآخر البوم ريفايفل هو ثاني ألبوم لها، وقد تم إصداره في 9 أكتوبر 2015



مسيرتها الفنية

يذكر أن أول ظهور لسلينا، كان فى ٢٠٠٢ فى برنامج الأطفال بارنى والأصدقاء فى مسلسل ديزنى “ويزردز أوف ويفرلى بيلس” الحائز على جائزه الإيمي.



وأخذت دور البطوله فى فيلم “انذر سندريلا ستورى”، أيضًا كانت اصغر سفيره رسميه رسميه لليونيسيف.



وادت فى الفيلم الكرتون “هوتل ترانسليفنيا” شخصيه مافز بصوتها. و كانت منتجه مسلسل نتفليكس “ ١٣ ريزونس واى”



توسعت مهنتها إلى صناعة الموسيقي وأنشأت فرقة بوب تدعى “سيلينا غوميز اند ذا سين” التي اصدرت ٣ البومات “كيس اند تيل” “اير وازت رين” “وين زا سن جوز داون”