هيثم شاكر يحيي حفلا في جامعة الفيوم غدا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:48 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد الفنان هيثم شاكر، لإقامة حفل غنائي كبير فى جامعة الفيوم، غدًا الأربعاء.

ونشر هيثم، البوستر الخاص بالحفل، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حصوله على الدرع الفضي
يشار أن الفنان هيثم شاكر حصل مؤخرا من قبل إدارة موقع "يوتيوب" على الدرع الفضي، وذلك بمناسبة وصوله لـ100 ألف متابع، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وقام هيثم بنشر صورته مع الدرع الذي حصل عليه، وذلك عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

وعلق هيثم شاكر، قائلًا: "حبكم ودعمكم الدائم هو الدافع على بذل المزيد من الجهد شكرًا الجمهور الغالي وشكرًا لكل من له دور في صناعة ألبوم (معرفة قديمة) وشكرًا يوتيوب ما هي إلا البداية".

ألبوم "معرفة قديمة"
وطرح هيثم شاكر أحدث ألبوماته الفنية مؤخرًا والألبوم بعنوان "معرفة قديمة"، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا، وبعد النجاح الكبير الذى حققه الألبوم.

رسالة هيثم شاكر لمحبيه
نشر هيثم رسالة لمحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك يشرح فيها تفاصيل غيابه عن الساحة الفنية لمدة خمس سنوات ، وقال فيها: " نزل ألبومي الجديد "معرفة قديمة" .. الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جداً بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم .. شكراً لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وآرائكم .. شكراً لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم .. عارف أن الغياب كان فترة طويلة لكن كان فعلاً غصب عني اي تأخير .. 5 سنين عن آخر ألبوم لي كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله".

وتابع هيثم شاكر قائلًا: "كان اختبارا لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الألبوم الجديد".

وكان هيثم شاكر قد كشف مؤخرًا عند حلوله ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، أنه أصيب بمرض سرطان القولون، منذ ثمانى سنوات تقريبا، وقام بإخفاء ذلك الأمر عن أصدقاؤه ولم يبلغ أحدا سوى عدد قليل من أصدقائه المقربين ، وسافر هيثم شاكر خارج مصر للعلاج من ذلك المرض الخطير ، وكان برفقة والدته حيث أنها الداعم الأول له في هذه الرحلة العلاجية، وأوضح هيثم شاكر، على الرغم من أنه تعافي من المرض إلا أنه مازال يعاني من مشاكل في المعدة، وتسبب ذلك المرض فى إبعاده عن الساحة الفنية فى الفترة الماضية.

14 أغنية
ومن الجدير بالذكر أن الألبوم يحتوى على 14 أغنية، وهم: ماتوصينيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، تيجي منك، معرفة قديمة.

تعاون هيثم فى هذا الألبوم مع العديد من الشعراء منهم :أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبدالله، محمد رفاعي، محمد القاياني رمضان محمد وسلامة علي، ومن الملحنين عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي.


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