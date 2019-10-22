موعد الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:45 ص
الكرة_الذهبية
الكرة_الذهبية
حسن شحاتة
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أعلنت مجلة "فرانس فوتبول"، مساء اليوم الأثنين الموافق 21 أكتوبر الجاري، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019، لذلك نقدم لكم في السطور التالية موعد الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" للعام الحالي.

موعد الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب العاصمة باريس في نهاية العام الجاري، لمشاهدة حفل توزيع جوائز "بالون دور لعام 2019"، والذي ينطلق يوم 2 ديسمبر المقبل، والذي يقوم بتقديم الجوائز خلاله النجم الإيفواري ديديه دروجبا، لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق ومنتخب كوت ديفوار.

معايير التصويت على جائزة الكرة الذهبية
وضعت مجلة فرانس فوتبول 3 معايير لاختيار أفضل لاعب في العالم، وفقًا لتصويت 173 صحفيًا في جميع أنحاء العالم كالتالي:
  • - العروض الفردية والجماعية للاعب خلال العام.
  • - سلوك اللاعب "الموهبة + اللعب النظيف"
  • - مسيرة اللاعب.

طريقة التصويت على جائزة الكرة الذهبية
يقوم الـ 173 صحفيًا المصوتين على جائزة الكرة الذهبية بإختيار 5 لاعبين بحيث يحصل اللاعب في المرتبة الأولى على 6 نقاط، والثانية على 4 نقاط، والثالثة على 3 نقاط، والرابعة على نقطتين، والخامسة على نقطة واحدة.على أن يحصل اللاعب الأعلى نقاطًا على الجائزة.

قائمة جوائز بالون دور لعام 2019
شهدت النسخة الحالية من جوائز بالون دور المقامة من مجلة فرانس فوتبول، إضافة جائزة جديدة وهي جائزة ياشين، والتي تمنح لأفضل حارس مرمى في العالم، لتصبح الجوائز المقدمة للعام الحالي 4 جوائز كالتالي:
  • - الكرة الذهبية للرجال: وتمنح لأفضل لاعب في العالم
  • - الكرة الذهبية للسيدات: وتمنح لأفضل لاعبة في العالم
  • - جائزة كوبا: وتمنح لأفضل لاعب شاب في العالم
  • - جائزة ياشين: تمنح لأفضل حارس مرمى في العالم.

المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019 للمزيد أضغط هنا

أخر الحاصلين على جائزة أفضل لاعب في العالم
يعد الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني أخر الحاصلين على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، وذلك بعد أدائه الخرافي مع ريال مدريد والمنتخب الكرواتي في كأس العالم، بعد قيادته للمباراة النهائية.

المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 للمزيد أضغط هنا

اللاعبين الأكثر تتويجا بجائزة البالون دور
يعد الثنائي الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، والدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، الأكثر حصولاً على الجائزة برصيد 5 جوائز لكل منهما.

المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب.. والمرشحات لأفضل لاعبة في العالم لعام 2019 للمزيد أضغط هنا
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