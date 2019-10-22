أحد أبطال القوات البحرية يروي ذكرياته مع المدمرة إيلات أثناء تسليمه الجثث الإسرائيلية لـ"موشيه دايان"

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:26 ص
اللواء بحري حامد فتوح
اللواء بحري حامد فتوح
داليا الحسين
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روي اللواء بحري حامد فتوح، أحد أبطال القوات البحرية في حرب الاستنزاف، ذكرياته حول المدمرة الإسرائيلية "إيلات"، مشيرا إلى أنه كان له دور في هذه العملية، حيث كان يقف بالقرب منها أثناء تسليم الجثث الإسرائيلية للصليب الأحمر، وشاهد بنفسه جولدا مائير وموشيه دايان في مقدمة استقبال الجثث.

وأوضح فتوح، خلال حوار مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN"، مساء الثنين: "قيادات إسرائيل كلها كانت جاية تستقبل 23 جثة إسرائيلي".

وأشار إلى أنه كان يرتدي ملابس العامليين والفنيين في قناة السويس آنذاك للتمويه، متابعًا: "كنت أتمنى أن يكون لدي سلاح كنت قتلت المجموعة ديه أنا وصديقي ومش مهم إحنا نموت".
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