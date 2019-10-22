وزير التعليم العالي: مدينة زويل ستبقى كما هي.. وأنفقنا عليها 4 مليارات جنيه

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 01:13 ص
الدكتور الراحل أحمد زويل
الدكتور الراحل أحمد زويل
هدى عبدالرازق
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عقب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، على ما تردد بشأن تغيير اسم مدينة زويل إلى مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أن كل ما يتردد شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أن مدينة زويل ستبقى كما هي.

وأشار عبدالغفار، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الدولة عندما توفى العالم الجليل أحمد زويل، وكانت المدينة مهددة أن هذا المشروع لا يرى النور، تدخلت على الفور بشخص رئيس الجمهورية وأصدر قرارا بأن كل ما تحتاجه الجامعة يتم كأن الدكتور زويل موجود.

وأوضح أن المدينة كانت تعتمد على التبرعات، كاشفا عن أن الدولة أنفقت نحو 4 مليارات جنيه على مدينة زويل، حيث تنفذ المرحلة الثانية على أرقى مستوى، موضحا أن الدولة تستهدف الاستفادة من هذا المعقل العلمي الكبير بشكل رسمي.
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