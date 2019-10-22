اسعار الدولار اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وشعبة الصرافة تكشف عن توقعاتها للعملة الأمريكية

اسعار الدولار اليوم

تراجعت اسعار الدولار فى مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، ليخسر نحو قرشين ليسجل متوسط سعر الدولار 16.19 جنيه ، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت اسعار الجنيه مقابل الدولار ارتفعت خلال تعاملات شهر سبتمبر، للتراجع أسعار الدولار بنحو 24 قرشًا أمام الجنيه منذ تعاملات الشهر الماضي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

شهدت أسعار الدولار بالبنوك، استقرار لتسجل في مصرف ابو ظبي الاسلامي نحو 16.19 جنيه للشراء و16.29 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجل 16.18 جنيه للشراء و 16.28 جنيه للبيع، وحقق في بنك البركة سعر الدولار نحو 16.17 جنيه للشراء و 16.27 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة نحو 16.16 جنيه للشراء و16.26 جنيه للبيع، وعرض بنك التعمير والاسكان الدولار بسعر 16.16 جنيه للشراء و16.26 جنيه للبيع، وفي بنكي الأهلى وبنك مصر تراجع سعر صرف الدولار ليسجل نحو 16.16 جنيه للشراء 16.26 جنيه للبيع.

اسعار الدولار فى مجموعة من البنوك

البنك اسعار شراء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي 16.1406 16.2765 اسعار الدولار في بنك مصر 16.16 16.26 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.18 16.26 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.16 16.26 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.15 16.25 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.15 16.25 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ١٦٫19 16.29 اسعار الدولار في بنك عودة 16.16 16.26

سعر الدولار فى الصرافات وتوقعات شعبة الصرافة

أكد محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بمحلات الصرافة تسجل حالة من الاستقرار ليتقارب سعرها من الاسعار التى قدمتها معظم البنوك.





وتابع "الأبيض" خلال تصريحات لـ"الفجر"، أن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في محلات الصرافة تراوحت بين 16.16 إلى 16.18 جنيه لسعر البيع، بينما تراوح سعر الشراء بين 16.26 جنيه إلى 16.28 جنيه.

وأكد "الأبيض"، على أن اسعار الدولار شهدت تراجعًا كبيرًا منذ بداية عام 2019، ويتوقع أن يستمر فى الهبوط مع توافر العملة الأمريكية بالأسواق، وتراجع حجم الطلب نتيجة لتقليل عمليات الإستيراد من الخارج.





سعر الدولار عالميًا:

شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب التطورات التجارية والسياسية العالمية.

والدولار يتجه لتسجيل خسائر حادة في شهر أكتوبر الجاري، حيث تقترب من تحقيق أكبر هبوط شهري منذ يناير 2018.

ارتفع سعر الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 1.1155 دولار، كما ارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.06 بالمائة عند 108.51 ين.

وتراجعت اسعار الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.08 بالمائة إلى 1.2994 دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9852 فرنك.





واستقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.239.