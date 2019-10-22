مايلي سايرس تلمح بأن زوجها السابق ليام هيمسورث كان مزعجا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:14 ص
بوابة الفجر
فرح احمد
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شاركت النجمة العالمية مايلي سايرس، جمهورها بثًا مباشرًا على موقع إنستجرام، فيما انضم إليها صديقها الحالي كودي سيمبسون، اللذان أعلنا علاقتهما العاطفية في بداية شهر أكتوبر، حيث يتواجدان في بلدان مختلفة مايلي في الولايات المتحدة وكودي في استراليا وبدا الثنائي مهوس بالآخر

وبدأت مايلي، بدآت تلمح بشكل غير مباشر بأن ليام هيمسورث بينما كانت تتحدث عن مدي اعجابها بكوردي قائلة انه الطف رجل قابلته علي الاطلاق ولسبب ما قالت مايلي :"لطالما اعتقدت انني يجب ان أكون مثلية لانني كنت اظن ان كل الرجال خبيثين. ولكن هذا ليس صحيحا.هناك رجال جيدين في هذا العالم قابلت واحد منهم فقط و هو موجود في هذا البث".

ولم تتكلم مايلي بطريقة غير مباشرة عن زوجها السابق ليام هيمسورث فقط ولكن أيضا صديقتها السابقة كيتلين كارتر قالت: "هناك رجال طيبون ياشباب لا تستسلم، ليس عليك ان تكون ذو ميول جنسية مغايرة اذا وجدت الشخص المناسب، عليك العثور عليهم".

تلميحها بأن هيمسورث كان مزعجا
وبعدها أوضحت مايلي تعليقها عبر التويتر، قائلة: "كنت اتحدث عن الرجال المزعجين، لكن اسمحوا لي ان أكون واضحة فانت لا تختار جنسيتك، لقد ولدت كما انت ، لقد كان من اولوياتي دائما حمايه مجتمع LGBTQ الذي انا جزء منه،، يوم اثنين سعيد"

في وقت لاحق، مايلي و كودي مجددا لتاكيد علي علاقتهما معا عندما قالوا انهم لم يقضوا دقيقة واحدة منذ بداية علاقتهم .

كانت مايلي تواعد الرجال والنساء في الماضي، كانت مع كيتلين كارتر ٣١ عاما طليقة برودي جينر بعد انفصلها عن ليام هيمسورث.

في أغسطس الماضي ، يوم اعلان انفصال ليام عن مايلي ، تم نشر صور مايلي وكيتلين علي متن قارب في إيطاليا.

مواعدتها كودي
وبدات مايلي في رؤية كودي بعد فترة قصيرة من انفصلها عن كيتلين، قام كودي ومايلي بنشر صور لا حصر لها علي موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام

وفي حديث أخت كودي الي سيمبسون مع ديلي ميل في ١٢ أكتوبر قالت عن مايلي و كودي: "انهم سعداء  محبون للغاية، انه جديد للغايه ،لكن لديهم تاريخ"

و عبر كودي ان سعادته في نهاية الأسبوع من علاقتهم قال:"نحن سعداء للغاية"

و في ذلك الوقت يعود ليام لمواعدة الممثلة ماديسون براون البالغة من العمر ٢٢عاما و تشتهر بدورها في مسلسل (دينستي) في شخصية كيربي انديرس

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