اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
767 إلى 769
|
عيار 22
|
703 إلى 705
|
عيار 21
|
671 إلى 673
|
عيار 18
|
575 إلى 577
|
عيار 14
|
447 إلى 449
|
عيار 12
|
383 إلى 385
|
الاونصة
|
23.849 إلى 23.920
|
الجنيه الذهب
|
5,368 إلى 5,384
|
الكيلو
|
766.857 إلى 769.143
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
773.52جنيه
|
47.75$
|
سعر الذهب عيار 22
|
709.06جنيه
|
43.77$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
676.85جنيه
|
41.78$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
580.15جنيه
|
35.81$
|
سعر الذهب عيار 14
|
451.22جنيه
|
27.85$
|
سعر الذهب عيار 12
|
386.76جنيه
|
23.87 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
290.07جنيه
|
17.91 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,056 جنيه
|
1,485 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,415 جنيه
|
334.25 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
773,519 جنيه
|
47,749 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
21 أكتوبر
|
773.52
|
676.85
|
580.15
|
451.22
|
386.76
|
20 أكتوبر
|
779.23
|
681.84
|
584.43
|
454.55
|
389.62
|
19 أكتوبر
|
779.29
|
681.84
|
584.43
|
454.67
|
389.72
|
18 أكتوبر
|
779.43
|
682.02
|
584.02
|
454.67
|
389.72
|
17 أكتوبر
|
779.07
|
681.70
|
584.58
|
454.46
|
389.54
|
16 أكتوبر
|
778.00
|
680.77
|
583.51
|
453.84
|
389.00
|
15 أكتوبر
|
773.80
|
677.10
|
580.36
|
451.39
|
386.90
|
14 أكتوبر
|
780.34
|
682.82
|
585.27
|
455.20
|
390.17
|
13 أكتوبر
|
780.43
|
682.90
|
585.34
|
455.26
|
390.22
|
12 أكتوبر
|
780.43
|
682.90
|
585.34
|
455.26
|
390.22
اسعار الذهب عالميًا:
هبطت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب المستثمرين المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوربي وبريطانيا للوصول إلى صفقة البريكست، بالإضافة إلي الإقبال على الأصول الخطرة.
ويترقب المستثمرين ما ستؤول إليه الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة والصين، لكن وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس ذكر أنه ليس بالضروري إبرام صفقة أولية في الشهر المقبل.
وألقت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، حيث تراجعت صادرات اليابان للشهر العاشر على التوالي خلال سبتمبر كما أن صادرات كوريا الجنوبية بنحو 19.5 بالمائة في أول 20 يوماً من أكتوبر.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية لتكون الخطوة الخامسة من نوعها في غضون عام تقريباً.
وتراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 6 دولارات لينهي الجلسة عند مستوى 1488 دولار للأوقية.
وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بحلول الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يوازي 5.37 دولار ليهبط إلى 1484.68 دولار للأوقية.
واستقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عند مستوى 97.307.