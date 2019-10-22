اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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اسعار الذهب اليوم 
مع تراجع الاقبال على الاستثمارات الأمنة تراجعت أسعار الذهب فى مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، لتخسر نحو 3 جنيهات للجرام مع توقعات أن يستمر التراجع مع عودة التفاؤل حول المحادثات التجارية، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 18 سجل   580.15 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 676.85  جنيها للجرام.
 
سعر الذهب  عيار 24 ما قيمته 773.52 جنيها للجرام.
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,417 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
انخفض سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل  580.15 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر676.85 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 773.52  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,415 جنيه.

اسعار الذهب الأن

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

767 إلى 769

عيار 22 

703 إلى 705

عيار 21

671 إلى 673

عيار 18

575 إلى 577

عيار 14

447 إلى 449

عيار 12

383 إلى 385

الاونصة

23.849 إلى 23.920

الجنيه الذهب

5,368 إلى 5,384

الكيلو

766.857 إلى 769.143

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 773.52جنيه      

 47.75$

سعر الذهب عيار 22

 709.06جنيه

 43.77$

اسعار الذهب عيار 21

676.85جنيه       

41.78$

اسعار الذهب عيار 18

 580.15جنيه

35.81$

سعر الذهب عيار 14

451.22جنيه

27.85$

سعر الذهب عيار 12

386.76جنيه

23.87 $

سعر الذهب عيار 9

290.07جنيه

17.91 $

اسعار أوقية الذهب

24,056 جنيه

1,485 $

اسعار جنيه الذهب

5,415 جنيه

334.25 $

اسعار كيلو الذهب

773,519 جنيه

47,749 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

21 أكتوبر

773.52

676.85

580.15

451.22

386.76

20 أكتوبر

779.23

681.84

584.43

454.55

389.62

19 أكتوبر

779.29

681.84

584.43

454.67

389.72

18 أكتوبر

779.43

682.02

584.02

454.67

389.72

17 أكتوبر

779.07

681.70

584.58

454.46

389.54

16 أكتوبر

778.00

680.77

583.51

453.84

389.00

15 أكتوبر

773.80

677.10

580.36

451.39

386.90

14 أكتوبر

780.34

682.82

585.27

455.20

390.17

13 أكتوبر

780.43

682.90

585.34

455.26

390.22

12 أكتوبر

780.43

682.90

585.34

455.26

390.22

 

اسعار الذهب عالميًا:

هبطت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب المستثمرين المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوربي وبريطانيا للوصول إلى صفقة البريكست، بالإضافة إلي الإقبال على الأصول الخطرة.


ويترقب المستثمرين ما ستؤول إليه الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة والصين، لكن وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس ذكر أنه ليس بالضروري إبرام صفقة أولية في الشهر المقبل.


وألقت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، حيث تراجعت صادرات اليابان للشهر العاشر على التوالي خلال سبتمبر كما أن صادرات كوريا الجنوبية بنحو 19.5 بالمائة في أول 20 يوماً من أكتوبر.


وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية لتكون الخطوة الخامسة من نوعها في غضون عام تقريباً.



وتراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 6 دولارات لينهي الجلسة عند مستوى 1488 دولار للأوقية.


وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بحلول الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يوازي 5.37 دولار ليهبط إلى 1484.68 دولار للأوقية.


واستقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عند مستوى 97.307.


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