اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

اسعار الذهب اليوم

مع تراجع الاقبال على الاستثمارات الأمنة تراجعت أسعار الذهب فى مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، لتخسر نحو 3 جنيهات للجرام مع توقعات أن يستمر التراجع مع عودة التفاؤل حول المحادثات التجارية، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 18 سجل 580.15 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 676.85 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 ما قيمته 773.52 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,417 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

انخفض سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 580.15 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 676.85 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 773.52 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,415 جنيه.

اسعار الذهب الأن

اسعار الذهب عالميًا:

هبطت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب المستثمرين المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوربي وبريطانيا للوصول إلى صفقة البريكست، بالإضافة إلي الإقبال على الأصول الخطرة.





ويترقب المستثمرين ما ستؤول إليه الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة والصين، لكن وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس ذكر أنه ليس بالضروري إبرام صفقة أولية في الشهر المقبل.





وألقت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، حيث تراجعت صادرات اليابان للشهر العاشر على التوالي خلال سبتمبر كما أن صادرات كوريا الجنوبية بنحو 19.5 بالمائة في أول 20 يوماً من أكتوبر.





وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية لتكون الخطوة الخامسة من نوعها في غضون عام تقريباً.









وتراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 6 دولارات لينهي الجلسة عند مستوى 1488 دولار للأوقية.





وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بحلول الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يوازي 5.37 دولار ليهبط إلى 1484.68 دولار للأوقية.





واستقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عند مستوى 97.307.