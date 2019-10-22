شاهد.. تسريب صوتي لـ الإخواني أمير بسام يفضح قيادات بسرقة أموال الجماعة الإرهابية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:18 ص
تسريب صوتي لـ الإخواني أمير بسام
تسريب صوتي لـ الإخواني أمير بسام
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، تسريب صوتي للإخواني أمير بسام يفضح سرقات قادتهم لأموال الجماعة، حيث كان يتحدث إلى طرف آخر وكشف تفاصيل بعينها.


وجاء على لسان الإخواني أمير بسام، خلال التسريب الصوتي: "دكتور محمود حسين لما جه آخر جلسة، واعترف أمامكم جميعا أنه أخذ ما ليس له حق، هو الإبياري، والأستاذ إبراهيم منير، والأستاذ البحيري، وقال فعلا في شقق كتبناها باسمنا".

وأضاف "لم يتكلم أحد.. وحقيقة أنا زهدت في الناس الموجودة، متزعلش مني أدام حضرتك عايزني أصارحك، اعترف أمامكم أنه أخذ ما ليس له حق، واعترف أن هذه الأموال بددت، وتتكتب باسمهم شقق وعمارات، وفي الأول يقول إحنا بنشحت وتبرعوا، وفالاخر يقولك إحنا أخدنا ملايين، ولم يتكلم أحد، وبيطلعلنا لسانه.. أنا تأملت أن يكون ده موقفكم، هو بيركب عربية بـ 100 ألف دولار، والطلاب هنا بيتذلوا عشان 200 ليرة بياخدوهم أول كل شهر".
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