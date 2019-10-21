عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:38 م
الخطيب وأشرف صبحي
الخطيب وأشرف صبحي
علي نبوي
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انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع وزير الشباب والرياضة والذي أقيم بمنزل بيبو لحل أزمة رفض النادي الأحمر خوض مباراة الجونة المقبلة.


وشهدت الجلسة تبادل وجهات النظر حيث تمسك مجلس الأهلي بموقفه ورفضه خوض مباراة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.


وطالب مجلس إدارة الأهلي من وزير الشباب والرياضة التفاوض مع الجبلاية لتأجيل مواجهة الجونة المقبلة.


واحترم الدكتور اشرف صبحي موقف النادي الأهلي بعدم خوض أي مباراة وتأجيل لقاء الجونة والذي كان من المقرر إقامته يوم الأربعاء في الجولة الخامسة من بطولة الدوري. 


وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد رفض بشكل قاطع في الأيام الماضية خوض لقاء الجونة إلا بعد خوض لقاء الزمالك في القمة والتي تم تأجيلها بالجولة الرابعة لدواعي أمنية.


وخرج الأهلي في بيان رسمي بالأيام الماضية يؤكد فيه على عدم خوض أي مباراة في الدوري وهو القرار الذي تضامن معه نادي الجونة رافضاً هو الآخر خوض المباراة قبل أن يعود ويقرر الذهاب لملعب المباراة بشكل طبيعي لعدم وصول بيان رسمي من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل اللقاء.

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