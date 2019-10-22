حجاج عبد العظيم: إبعاد الإخوان عن مصر عقوبة أسوأ من الإعدام (فيديو)

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:05 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الفنان حجاج عبد العظيم، إن هناك محاولات كثيرة لنشر الفوضى في مصر، مثلما حدث في الكثير من الدول المجاورة، معقبًا: "بيحاولوا يشدوا السجادة من تحت رجلين مصر، زي ما علموا مع بلاد كتير".

وتابع "عبد العظيم"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن مصر تقوم بمشاريع كثيرة في كافة المجالات، رغم أنها خرجت من أزمة كبيرة جدًا الفترة الأخيرة، معقبًا: "لسه خرجنا من كسرة ظهر كبيرة جدًا، ورغم كدا بتعمر وبتبني". 

وأضاف أن أعداء مصر في الخارج ليسوا كلابًا ولا يستحقون هذه المكانة، لأن الكلب وفي، ولكنهم ضباعًا تعيش على الجثث، متابعًا:" إخوان الخارج شتامين، وابعادهم عن مصر أكبر عقوبة في حد ذاتها، إبعادهم عن مصر أسوء من الاعدام، مصر دي باشا حاطة رجل على رجل، وقاعدة ومش بيهمها أي حاجة، مصر فوق الجميع".


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