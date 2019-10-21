حسم مصير محمد صلاح من المشاركة أمام جينك بدوري الأبطال

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:39 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد جمال
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن موقف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، من المشاركة مع الريدز خلال المباراة القادمة ببطولة دوري أبطال أوروبا والتى ستكون أمام جينك البلجيكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من البطولة.

وذكر موقع "ليفربول واتش" في تقرير نشره اليوم، أن محمد صلاح تعرض لإنتكاسة خلال الأيام الماضية، مما جعله لم يتمكن من المشاركة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن مباريات الجولة التاسعه من الدوري الإنجليزي.

وأشار التقارير الصحفية أنه رغم خضوع اللاعب للبرنامج التأهيلى قبل فترة التوقف الدولى، إلا أنه لا يزال يعانى من الإصابة، مما يؤدى لخضوع اللاعب مرة أحري لإختبار طبي قبل مواجهة جينك البلجيكي حتي يعلم الطاقم الطبي في الريدز مدى إمكانية صلاح في المشاركة من اللقاء.

وكان حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر قد إطمأن علي محمد صلاح في إتصال هاتفي بعد عدم المشاركة أمام اليونايتد، وأكد له اللاعب انه قد يلحق بمواجهة جينك يوم الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن ليفربول تعادل أمس أمام مانشستر يونايتد، بهدف لكل فريق في غياب صلاح وحافظ الريدز علي صدارة الدوري الإنجليزى برصيد 24 نقطة من الفوز خلال ال 8 مباريات والتعادل في مباراة.
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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول وجينك صلاح دوري أبطال أوروبا

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