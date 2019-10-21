"عيب كده".. هنا الزاهد ترد على الجمهور والسبب طلعت زكريا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:38 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
أماني سلام
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عاشت النجمة هنا الزاهد، الفترة الماضية لحظات حزينة بعد وفاة زوج والدتها الفنان طلعت زكريا، الذي كانت تعتبره بمثابة والداها.

هنا الزاهد ترد على أحد متابعها بسب طلعت زكريا

وكانت الفنانة هنا الزاهد نشرت مساء أمس صوره لها وهي تبتسم عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وكانت ترتدي تيشيرت بلون الأسود وبنطلون ملون.

مما جعل البعض من الجمهور يتوقع بأنها نسيت الفنان طلعت زكريا، وأصبح موته بالنسبه لها شيء عادي، حيث علق لها إحد الفانز قائلا ": "طلعت زكريا يمكن ما صار له شهر مات .. الإنسان بينسى بسرعة " .

وردت هنا الزاهد ترد عليها قائلة: " هو عشان نزلت صورة يبقى نسيت يا جماعة احترموا خصوصيات الناس عيب كدة .. فى ايه؟ .

كان توفي الفنان طلعت زكريا، منذ أسبوعين بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز ال59، ونم تشييع جنازته في محافظه الأسكندرية بحضور عدد كبير من النجوم.

ومن ناحية أخرى كانت تزوجت هنا الزاهد، من الفنان أحمد فهمي، منذ شهرين بحفل زفاف أسطوري أثار ضجة عبر السوشيال ميديا، حيث أنها اراتدات ثلاث فستاين مختلفة عن بعض.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة هنا الزاهد، مسلسل "الواد سيد الشحات" مع زوجها الفنان أحمد فهمي، وتم عرضها في دارما رمضان 2019 ولم يحقق المسلسل نجاح كبير.
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