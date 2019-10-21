مفاجأة لجماهير برشلونة بشأن رحيل فالفيردي عن تدريب الفريق

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:32 م
فالفيردي
فالفيردي
حسام مجدي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين عن مفاجأة غريبة لجماهير نادي برشلونة الإسباني بشان إرنستو فالفيردي مدرب الفريق ورحيله عن قيادة الفريق.

برشلونة يستعد لتجديد عقد فالفيردي
وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة يستعد لتجديد عقد إرنستو فالفيردي مدرب الفريق خلال الفترة القادمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي برشلونة تواصلت بالفعل مع فالفيردي وتم الاتفاق على تجديد عقد المدرب لمدة عام أخر مع الفريق.

برشلونة يفضل فالفيردي عن كومان
وعلى الرغم من كثرة الأنباء التي تشير إلى إقتراب إقالة فالفيردي إلى أن الصحيفة أكدت أن نادي برشلونة تفضل بقاء إرنستو على التعاقد مع مع رونالد كومان مدرب منتخب هولندا في موسم 2020.

موعد مباراة برشلونة القادمة
ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي سلافيا براج يوم الأربعاء القادم 23 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ترتيب برشلونة في مجموعته بدوري أبطال أوروبا
ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط بينما بتواجد نادي سلافيا براج في المركز الثالث برصيد نقطة وحيده.

ترتيب الدوري الإسباني
برشلونة 19 نقطة
ريال مدريد 18 نقطة
غرناطة 17 نقطة
أتليتكو مدريد 16 نقطة
ريال سوسيداد 13 نقطة
خيتافي 13 نقطة
فالنسيا 13 نقطة
إشبيليه 13 نقطة
أتليتك بيلباو 12 نقطة
فياريال 11 نقطة
ليفانتي 11 نقطة
أوساسونا 11 نقطة
بلد الوليد 10 نقاط
مايوركا 10 نقاط
إيبار 9 نقاط
سيلتا فيجو 9 نقاط
ريال بيتيس 9 نقاط
ألافيس 8 نقاط
إسبانيول 5 نقاط
ليجانيس نقتطين
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