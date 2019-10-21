أهم أخبار الرياضة المصرية اليوم الأثنين 21 أكتوبر: آخر تفاصيل أزمة الأهلي.. وبيراميدز يتصدر الدوري.. وصدمة للشناوي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:29 م
الأهلي
الأهلي
محمد جمال
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شهدت الكرة المصرية اليوم الأثنين الموافق 21 أكتوبر عدة أحداث هامة، يعد أبرزها هو إجتماع وزير الرياضة بمجلس إدارة النادي الأهلي لحل أزمة مباراة الجونة وأيضاً فوز بيراميدز على الانتاج الحربي وتصدر بطولة الدورى المصري، يقدم الفجر الرياضي نشرة بأهم أخبار الرياضة المصرية اليوم.

وزير الرياضة يجتمع بالخطيب لحل أزمة الأهلي واتحاد الكرة

عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إجتماع مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس إدارة القلعة الحمراء ، في منزل رئيس الأهلي، لبحث أزمة مباراة الأهلي والجونة القادمة، والتى يرفض الأهلي اللعب بسبب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وحرص وزير الرياضة أشرف صبحي في بداية الإجتماع بمحمود الخطيب بالإطمئنان علي حالته الصحيه، بعد الأزمة التى يمر بها رئيس الأهلي خلال الفترة الحالية، والتى تجعله لا يخرج من المنزل بأوامر من الطبيب المعالج، ولم يصدر أي قرارات بعد الإجتماع حتي الأن.

رغم قرار عدم مواجهة الجونة.. الأهلي يواصل تدريباته

واصل النادي الأهلي تدريباته علي ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، رغم قرار إدارة النادي الأهلي بعدم مواجهة الجونة، في اللقاء المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل بالغردقة، وشهد مران الفريق تقسيمة قوية بين اللاعبين وغاب حسام عاشور لاعب وسط الأهلي عن مران الفريق اليوم بسبب الإصابة، وغادر رينيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلي المران قبل نهايته بدقائق للإجتماع مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ.

بيراميدز يفوز علي الانتاج الحربي 3_2 ويتصدر بطولة الدوري

قاد عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز فريقه اليوم للفوز علي الانتاج الجربي بثلاث اهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري، وسجل أهداف بيراميدز عبدالله السعيد هدفين وإيريك تراوري هدف بينما فريق الانتاج سجل له محمد فييرا و ومعاذ الحناوى، ليتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

المصري يفوز بهدفين على أف سي مصر بالدوري المصري

إستطاع النادي المصري الفوز علي نظيره أف سي مصر بهدفين دون ردفي المباراة التي جمعتهما اليوم علي ملعب السويس ضمن مباريات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري، وأحرز هدفي المصري كل من عماد فتحي في الدقيقة 8 ومفتاح طقطق في الدقيقة 37 وأصبح المصري في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

الأهلي يرفض رحيل الشناوي ويغلق الباب أمام العروض الخارجية

أغلق النادي الأهلي ولجنة الكرة الباب أمام العروض التي تنهال علي محمد الشناوى حارس مرمي النادي الأهلي، ومنتخب مصر، سواء أوروبياً أو عربياً، وكان محمد الشناوى قد إرتبط اسمه مؤخراً بالرحيل عن النادي الأهلي، وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد كشفت عن تفكير مانشستر يونايتد الإنجليزي في ضمه.

الزمالك يواصل تدريباته إستعداداً لجينيراسيون فوت السنغالى

واصل نادي الزمالك اليوم، إستعدادته لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى يوم الخميس المقبل ضمن مباريات إياب ذور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والتى تمت إعادتها من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وعقد ميتشو سريدوفيتش المدير الفني جلسه مطوله مع اللاعبين للحديث معهم عن أهمية اللقاء القادم وهو لقاء العبور لدور المجموعات.

ميتشو يدرس جينيراسيون فوت السنغالى بالفيديو

درس ميتشو سريدوفيتش المدير الفني لنادى الزمالك فريق جينيراسيون السنغالى بالفيديو علي هامش مران اليوم، قبل المواجهة المراقبة يوم الخميس المقبل علي ملعب السلام.

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