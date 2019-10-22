الأمير وليام يشعر بالقلق على هاري وميجان ماركل!







وأكد المصدر BBC أن وليام غاضب من أخيه لانه حذره من فعل ذلك وكشف الأمير هاري في الحلقه كيف لا يزال يكافح من أجل التعامل مع وفاة والدته، الأميرة ديانا بصعوبه. وقال: إنه شعر أنه هو وشقيقه يسيران حياتهم مختلفة.



وهاجم الصحافة أيضًا بسبب التدقيق عليه هو وزوجته ميجان ماركل.



ميجان ماركل تتعرض لضغوط

وفي الوقت نفسه، تحدثت ميجان عن ضغوط الحياة في دائرة الضوء، قائلة إنها ليست لديها فكرة عن القواعد التي ستتعامل معها كفرد في العائلة المالكة.



وكشفت أن صديقاتها حذرنها من الزواج من هاري لأن التركيز الإعلامي يمكن أن يدمر حياتهما، واعترفت أنه منذ الزفاف وأثناء حملها شعرت بالضعف.



قال المعلق الملكي Phil Dampier، الذي كتب "Royally Suited" عن قصة هاري وميغان الرومانسية، إن كبار أفراد العائلة المالكة "من Queen Down" يشعرون بالقلق ووصفوا تعليقات Sussexes بأنها "خطيرة للغاية".



يعتقد أن الزوجين يمكن أن ينسحبا من الواجبات الملكية والعائلة المالكة.





قلق العائلة المالكة

وأضاف: "لا شك أن الملكة وغيرها من أفراد العائلة المالكة قلقون جدًا بشأن الاتجاه الذي يتخذه هاري وميغان."



وقال: "نعم، لقد مر هاري بالكثير، ولكن هناك الكثير من الأشخاص الآخرين الذين مروا بجحيم كثير ، وكذلك الكثير من الأشخاص الذين لا يتمتعون بالامتيازات التي يتمتع بها."



قال جوني ديمون المراسل الملكي لهيئة الإذاعة البريطانية، لبرنامج إذاعة توداي 4: "أعتقد أن العائلة المالكة سيشعرون بالرعب".



وصفت الخبيرة الملكية استخدام ميغان للكلمة "عادلة" كيف اعتقدت أنها ستعامل مع الصحافة ، على أنها "تم اختيارها جيدًا". رد عليها السيد Dymond: "لأنك تعرف عن العيوب الكثيرة التي يتعرض لها الشعب البريطاني ، ربما نود أن نفكر في أنفسنا كأشخاص عادلين" ، وكانت تلك كلمة تم اختيارها بعناية فائقة في رسالة تم اختيارها بعناية والتحكم بها منها و صورة حزينه رسمت فى حياتهم.



حقيقة أنها تتحدث عن كيف نصحها أصدقاؤها بعدم الزواج من هاري لأن الصحافه ستدمرها وحقيقة أنها تثير ذلك، تتحدث عن أنواع القرارات التي تفكر فيها.



من الواضح أن هاري لا يزال يعاني من صحته العقلية. إنه غاضب من وسائل الإعلام التي احتقرها لفترة طويلة والتي معه طوال الوقت ، يقول إنه يرى والدته أينما ذهب ، عندما يسمع صوت الكاميرا أو فلاش.



والعلاقة مع شقيقه الأمير وليام، الذي كان اقرب شخص في حياته، قد تغيرت بوضوح، ربما بشكل غير مفاجئ، لأنه تزوج لكنه تغير إلى الأسوأ.



من الواضح أن هناك بعض الأوقات العصيبة في هذه العلاقة. لقد كانت صورة غير سعيدة للغاية.



غضب وليام من هاري

وقال السيد ديموند في وقت لاحق لبي بي سي نيوز في ون: "سمعت من مصدر أن الأمير وليام كان غاضبًا من شقيقه الأصغر على إجراء هذه المقابلة وإخباره بأي شروط غير مؤكدة".



واكمل ولدى سؤاله عن الإجراء القانوني الأخير الذي اتخذته ساسكسيس، إن القصر سيكون مرعوبًا لسببين: "أحدهما هو من سيفوز في هذه الإجراءات القانونية مع الصحف هي أن الصحف ستغير فعليًا ما فعل؟ لا تعتقد الصحف أنها ارتكبت أي خطأ، فهي تعتقد أن هذا يتعلق بالإبلاغ عما يجري والتعليق على ما يجري.



وثانياً، لأنه من المفترض أن تكون الملكية قوة توحيد في هذا البلد ، ومع ذلك فإن قسما كبيرا منها هم هاري وميغان.



"ويمكنك التعاطف معهم، فقد يكونون على حق تمامًا إنه أمر غير ذي صلة تقريبًا لكنه يتعارض مع ما تهدف الملكية إلى فعله في هذه الأوقات المثيرة للانقسام بالفعل." يأتي القبول العلني من جانب مصدر قلق ويليام في القصر بعد أن نفى ممثلو الأزواج مرارًا وتكرارًا الأنباء عن حدوث خلاف بين ساسكسيس وكامبردجيس.









صرح الأمير وليام، بأنه قلق على أخيه وزوجته ميجان ماركل ويتمنى أن يكونا علي ما يرام لأنهم يصورون حلقه للبرنامج الوثائقي وتحدثو بأشياء مثيره للجدل.