أول نوفمبر.. انطلاق مسابقة "كأس التفوق" بتعليم قنا



وأوضحت المديرية أنه يجب أن تكون المنافسة بين الطلاب في المواد الدراسية " اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – التاريخ – الرياضيات – الكيمياء – الفيزياء – الأحياء – علم النفس - الاجتماع – الفلسفة والمنطق " علي أن يتم تنفيذ المسابقة بين المدارس داخل الإدارات التعليمية واختيار فريق ممثل لكل إدارة من بين المدارس المشاركة وتصعيده للتصفية علي مستوي المديرية.



وأكدت إدارة العلاقات العامة بالمديرية، علي ضرورة التنسيق مع الموجهين والموجهين الأوائل للمواد الدراسية المقررة لوضع الأسئلة بحسب المواصفات المتبعة كل عام علي أن يكون خلال شهر نوفمبر 2019.



جدير بالذكر أنه تنفذ فعاليات المسابقة تحت رعاية الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والدكتور أحمد سعد جريو، مدير إدارة العلاقات العامة، وعبد الناصر سليم، والدكتور رجب أحمد، وكيلا إدارة العلاقات العامة، وتوثيق وائل محفوظ، عضو العلاقات العامة بالمديرية.





أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، اعتزام إذاعة جنوب الصعيد تسجيل برنامج " كأس التفوق " لطلاب الثانوية العامة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2019، في إطار التعاون الوثيق بين الإذاعة المصرية وزارة التربية والتعليم.