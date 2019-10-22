"الإحصاء": عدد القرى في مصر وصل إلى 5660

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:50 ص
عبدالحميد شرف الدين
عبدالحميد شرف الدين
داليا الحسين
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قال عبدالحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن عدد القرى في مصر وصل إلى 5655 قرية على مستوى الجمهورية.

وأضاف "شرف الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن بعض نجوع تحولت إلى قرى أو بعض القرى تحولت إلى مدينة، كما أنه يتم إنشاء قرى جديدة.

وأشار رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن هناك 28 ألف نجع في مصر، كاشفا أنه سيتم الإعلان عن التعداد الاقتصادي قريبًا بمعنى حصر المنشآت الاقتصادية في كأفة أنحاء الجمهورية.
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