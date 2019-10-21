ترامب: رئاستي لأمريكا كلفتني مليارات الدولارات

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:10 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، الاثنين، إن توليه منصب رئيس الولايات المتحدة كلفه بين ملياري دولار وخمسة مليارات دولار كان سيربحها لو استمر في إدارة أعماله بدلا من اقتحامه عالم السياسة.


وأضاف، خلال تصريحاته للصحفيين: "إذا كان عليّ فعلها مرة أخرى فسأفعل على الفور".


وعبّر ترامب عن انزعاجه لاضطراره لإلغاء قراره الخاص بتنظيم قمة مجموعة السبع في يونيو  في منتجعه (ترامب ناشيونال دورالللجولف) بمنطقة ميامي.


وأثارت خطته لتنظيم الحدث في منتجعه انتقادات لاذعة من الجمهوريين والديمقراطيين الذين قالوا إنها تعطي انطباعا بأنه سيتربح من كونه رئيسا.


ورفض ترامب ما سماه "بند المكافآت الزائفة"، الوارد في الدستور الأمريكي والذي يمنع الرئيس والمشرعين من التربح من مناصبهم.


ويتهم منتقدون ترامب مرارا بانتهاك هذا البند وكان ترامب يدير سلسلة منتجعاته حول العالم قبل انتخابه رئيسا.
وتولى أبناؤه إلى حد كبير إدارة شركات العائلة.


وقال الرئيس الأمريكي: "سواء خسرت ملياري دولار إلى خمسة مليارات أو أقل، فهذا لا يهمني. لا أكترث".


وأضاف: "أقوم بذلك من أجل البلد، وأفعله من أجل الشعب".


وكان ترامب قد قال إنه سيستضيف قمة مجموعة السبع في منتجعه دون تكلفة على دافع الضرائب الأمريكي لكنه سيبحث حاليا عن أماكن أخرى.


وقال: "لا أعتقد أنها ستكون على نفس المستوى".


أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد بلاده لحرب مع إيران في حال وجود ضرورة لاتخاذ هذه الخطوة الهامة، مهددًا بضرب إيران.

 

وقال ترامب، في تصريحات له: "سنضرب إيران إذا اضطررنا، ونحن مستعدون للحرب إذا كانت هناك ضرورة".

 

وفرض الرئيس الأمريكي عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وصندوق التنمية الوطني، مؤكدًا أنه الذي سيقرر توقيت ضرب إيران.

 

كد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ثبات وقف إطلاق النار شمالي سوريا مع وجود خروق بسيطة، منوها بأنه لا يريد ترك القوات الأمريكية في سوريا.

 

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الاثنين: "إذا اتبعت تركيا سلوكا خاطئا فإن الولايات المتحدة ستنزل عقوبات بها وتفرض مزيدا من الضرائب على منتجاتها".

 

وأوضح أن القوات الأمريكية في سوريا ستنقل إلى مناطق أخرى في المرحلة الأولى، لكنها ستعود إلى الولايات المتحدة في نهاية المطاف.

 

وأشار إلى أن واشنطن ستبقي على عدد صغير من الجنود الأمريكيين في سوريا.


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