أسطورة إفريقيا: فخور بتواجد محمد صلاح في قائمة الكرة الذهبية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:13 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمى
Advertisements
Advertisements

قال اللاعب الدولي الإيفواري ديديه دروجبا أسطورة الكرة الإفريقية ونادي تشيلسي الإنجليزي السابق إنه فخور بتواجد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح في قائمة الـ30 لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

 

أسطورة إفريقيا: فخور بتواجد محمد صلاح في قائمة الكرة الذهبية


وأضاف اللاعب الدولي الإيفواري السابق في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: " محمد صلاح و ساديو ماني أحبائي، فخور بيهم وبتواجدهم في قائمة أفضل اللاعبين في العالم ".

 

وتواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة الـ30 لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019 حسب ما نشرته مجلة فرنس فوتبل الشهير عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

يذكر أن محمد صلاح قدم موسم أكثر من رائع مع فريق ليفربول حيث استطاع أن يفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا و السوبر الأوربي بالإضافة لتحقيق الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي.


وتواجد على رأس المجموعة السادسة الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والتي جاءت على النحو التالي:

محمد صلاح لاعب ليفربول
هازارد لاعب ريال مدريد
ماركينيوس لاعب سان جيرمان
رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي
جواو فيلكس لاعب أتلتيكو مدريد

وجاءت المجموعات الآخري كالتالي:
القائمة الأولي:
السنغالي ساديو ماني
الأرجنتيني سيرخيو أجويرو
الهولندي فرانكي دي يونج
الفرنسي هوجو لوريس
الصربي دوشان تاديتش

القائمة الثانية:
الفرنسي كيليان مبابي
الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد
الهولندي دوني فان دي بيك
الجابوني بيير إيميريك أوباميانج
الألماني مارك أندريه تير شتيجن

القائمة الثالثة:
البرتغالي كريستيانو رونالدو
البرازيلي أليسون
الهولندي ماتياس دي ليخت
الفرنسي كريم بنزيما
الهولندي جورجي فينالدوم


القائمة الرابعة:
الهولندي فيرجل فان دايك
البرتغالي بيرناردو سيلفا
الكوري الجنوبي هيونج مين سون
البولندي روبرت ليفاندوفسكي
البرازيلي روبيرتو فيرمينو

القائمة الخامسة: 
ليونيل ميسي مهاجم برشلونة

رياض محرز لاعب وسط مانشستر سيتي

دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي

جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد

كوليبالي مدافع نابولي

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح في قائمة الكرة الذهبية اليون الكرة الذهبية 2019 أسطورة إفريقيا

أخبار تهمك

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 12 ساعة

نجم مانشستر سيتي يقرر الرحيل وريال مدريد الأقرب لخطفه

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. أول تصريح من ليفربول على ترشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. زيدان يؤكد رحيله بتصرفاته المثيرة في تدريبات ريال مدريد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

ضربة قوية تهز الزمالك قبل لقاء جينيراسيون

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن المرشحين لجائزة "فرانس فوتبول" لأفضل حارس مرمي في العالم

منذ ساعتين و 30 دقيقة

خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 5 ساعات

حمو ببكا:"ما قلته عن نقابة الموسيقيين نتج عن سوء المعاملة والاستهزاء بي"

منذ أقل من ساعتين

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

منذ حوالي 6 ساعات

5 أسباب جعلت برشلونة يعودة للتألق ويتصدر الدوري الإسباني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة لجماهير برشلونة بشأن رحيل فالفيردي عن تدريب الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

11:05 م

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

08:33 م

حمو ببكا:"ما قلته عن نقابة الموسيقيين نتج عن سوء المعاملة والاستهزاء بي"

10:45 م

ضربة قوية تهز الزمالك قبل لقاء جينيراسيون

09:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status