قال اللاعب الدولي الإيفواري ديديه دروجبا أسطورة الكرة الإفريقية ونادي تشيلسي الإنجليزي السابق إنه فخور بتواجد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح في قائمة الـ30 لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

أسطورة إفريقيا: فخور بتواجد محمد صلاح في قائمة الكرة الذهبية





وأضاف اللاعب الدولي الإيفواري السابق في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: " محمد صلاح و ساديو ماني أحبائي، فخور بيهم وبتواجدهم في قائمة أفضل اللاعبين في العالم ".

وتواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة الـ30 لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019 حسب ما نشرته مجلة فرنس فوتبل الشهير عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

يذكر أن محمد صلاح قدم موسم أكثر من رائع مع فريق ليفربول حيث استطاع أن يفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا و السوبر الأوربي بالإضافة لتحقيق الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي.



