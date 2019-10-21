ملخص وأهداف مباراة ارسنال ضد شيفليد يونايتد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

سقط فريق ارسنال أمام غريمه شيفليد يونايتد بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهم مساؤ اليوم الإثنين، على ملعب برامال لين، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.





وسجل ليس موسيت هدف شيفليد يونايتد الوحيد في شباك ارسنال في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من اللقاء، من تسديدة قوية أمام الشباك إثر ضربة ركنية .





وبهذه النتيجة، رفع شيفليد يونايتد رصيده إلى النقطة 12 محتلًا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ارسنال عند النقطة 15 في المركز الخامس.





جدير بالذكر أن هذه المواجهة الأولى التي تجمع بين فريقي ارسنال وشيفيلد يونايتد منذ عام 2008، عندما التقى الفريقان ضمن منافسات الدور الثالث ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ونجح الجانرز في تحقيق فوز عريض بسداسية نظيفة.



وبدء ارسنال مباراته أمام شيفليد يونايتد بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: كالوم تشامبرز - سوكراتيس باباستاثوبولوس - دافيد لويز – سياد كولاسينياك.

خط الوسط: جرانيت تشاكا - ماتيو جندوزي - جوزيف ويلوك.

خط الهجوم: نيكولا بيبي - بوكايو ساكا - أوباميانج.



شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ارسنال ضد شيفيلد يونايتد في البريميرليج:-



