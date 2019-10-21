برسالة رومانسية يوسف الشريف يبارك لزوجته علي مسلسل "بلا دليل"

قام الفنان يوسف الشريف، بتدوين تغريدة جديدة علي صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث كتب "ألف مبروك يا حبيبتي أنتي تعبتي، وإن شاءالله ربنا هيوفقك، أنا أول المتابعين".



وبهذه الرسالة الأكثر رومانسية قام النجم يوسف الشريف بتهنئة زوجته إنجي علاء علي مسلسل بلا دليل التي تقوم بكتابة قصته ويتم عرض أولي حلقاته اليوم.



حيث كتبت السيناريست المصرية إنجي علاء بكتابة تدوينة تنوه فيها عن أحدث أعمالها التليفزيونية ليقوم زوحها يوسف الشريف بإعادة التغريد لها بهذه التغريدة الرومانسية، مما جعل المتابعين يتفعلون بالتعليقات.



حيث كتبت إنجي علاء عبر حسابها علي موقع "تويتر" انتظروا مسلسل "بلا دليل" تأليفي، وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي، يوم 21 أكتوبر الحالي الساعة 8 مساء علي قناة "CBC"، والساعة 11 مساء علي قناة "Cbc darma"، بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وخازم سمسر وباقة من النجوم.



مسلسل "بلا دليل"



يذكر أن مسلسل هو مسلسل داما أكشن تدور أحداث حلقاته في اطار من الأكشن والغموض والشتويق، حول وقوع جريمة قتل وتدور الأحداث حول البحث عن القاتل، ويكون هناك لغز لابد من كشفه لمعرفة القاتل الحقيقي، حيث تدور الأحداث ويتم إتهام أكثر من شخص بالقيام بالجريمة.



ينتمي مسلسل بلا دليل للمسلسلات ذات ال 45 حلقة، يشارك في بطولة المسلسل عدداً من النجوم أبرزهم درة، حازم سمير، خالد سليم، نيقولا معوض، إسلام جمال، أشرف زكي، جمال عبد الناصر، ديانا هشام، عمر الشناوي، محمد لطفي، محمد لطفي، مها نصار، المسلسل من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج تامر مرسي.



فيلم "بني آدم"

في سياق متصل كانت أخر أعمال الفنان يوسف الشريف هو فيلم "بني آدم"، حيث تدور أحداثه في اطار بوليسي تشويقي مثير، حول رجل الأعمال الذي يدعي "آدم"، ويتهم بعدة أعمال إجرامية، وتتطور الأحداث بشكل أكشن مختلف.



فيلم "بني آدم" من قصة يوسف الشريف، سيناريو عمرو سمير عاطف، تأليف بطولة يوسف الشريف، ومن إخراج أحمد نادر حلال، من بطولة يوسف الشريف، دينا الشربيني، أحمد رزق، هنا الزاهد، محمود الجندي، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، احمد صيام، خالد كمال، صفاء الطوخي، أحمد النمرسي.