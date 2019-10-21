برلماني عن ارتفاع فواتير الكهرباء: لابد من رقابة الشركة المسئولة عن القراءات

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:12 م
مجلس النواب
مجلس النواب
هدى عبدالرازق
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قال  إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إنهم ناقشوا ملف شكاوى المواطنين من قيمة فواتير الكهرباء، منوهًا بأن هناك وحدة سكنية مغلقة وصلت قيمة فاتورة الكهرباء لأحد الشهور 17 جنيها، والشهر الذي يليه وصلت قيمة الفاتورة إلى 800 جنيه.

وأشار "منصور"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن العدادات الكودية جعلت المواطن يصاب بالخوف، حيث أنهم يشحنون الكارت، ويفاجئون أن الشحن تم سحبه، وذلك لأن إستهلاكهم تغير إلى شريحة أعلى، فالمبلغ المالي الذي تم الشحن به لم يكفي الإستهلاك.

وطالب أن يكون هناك رقابة على الشركة المسئولة عن قراءات العدادات، وعندما تتلقى الوزارة شكاوى كثيرة يتم محاسبة الشركة، لافتا إلى أن المواطنين "بيتخانقوا مع المحصل وهو مغلوب على أمره"، مضيفا أنه على المواطنين أن يقارنوا بين القراءة المسجلة على الفاتورة، والقراءة المسجلة على العداد.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الكهرباء مجلس النواب قراءة العدادات الشركة المسئولة

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