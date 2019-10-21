"بلومبرج" تكشف عن أسباب تراجع أسعار النفط

قالت وكالة "بلومبرج إيكونوميكس"، أن أسباب تراجع أسعار النفط لتفقد حوالى الخمس منذ أبريل الماضي، ترجع بنحو 70 بالمائة إلي ضعف الطلب على النفط يرجع إلى تداعيات مرتبطة بالحرب التجارية.





و 30 بالمائة يرجع إلي تخمة المعروض من الخام مسؤولة، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه خلال العام المقبل، الأمر الذي يُشكل معضلة أمام منظمة "أوبك" ومنتجي الخام من خارجها.



