أخبار ريال مدريد: زيدان يرد بقوة على رحيله وأول طلبات مورينيو مع الريال ورسالة نارية من راموس ومرشح مفاجأة لخلافة زيزو

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 21 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب زين الدين زيدان المدير الفني للملكي من الرحيل في الفترة المقبلة. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- مستقبل زيدان مهدد مع الملكي

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد أصبح مستقبله مهدداً خلال الفترة القادمة مع ريال مدريد خاصة بعد النتائج السلبيه التي يعيشها الفريق الإسبانى خلال الفترة الحالية علي مستوي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد هُزم علي ملعب إيبيروستار "أمام فريق مايوركا بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة التاسعه من الدوري الإسبانى، ليفقد مدريد صدارة الليجا الإسبانية التى ذهبت لفريق برشلونة بعد فوزه علي إيبار بثلاثيه دون رد.

كيف تعامل زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد عقب الخسارة من مايوركا

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد عقب مباراة مايوركا والخسارة وإفتقاد الصدارة لم يتحدث مطلقاً مع اللاعبين داخل غرف خلع الملابس عقب اللقاء أو حتي بعد اللقاء في اليوم التالي في مران الفريق، وكأن الخسارة لم تحدث.

وأشارت تقارير صحفية أن زيدان تجاهل الحديث عن الخسارة مع لاعبيه داخل غرفة خلع الملابس، حتى لا يتحدث بحدة وغضب.

ويذكر إن برشلونة يحتل صدارة الليجا الإسبانية برصيد 19 نقطة بينما يحل ريال مدريد ثانياً برصيد 18 نقطة، وفقد مدريد صدارة الدوري بعد الخسارة أمام فريق مايوركا بهدف سجله اللاعب جونيور لاجو في الدقيقة السابعه من زمن الشوط الأول، ليفشل ريال مدريد في مواصلة الإنتصارات في الليجا الإسبانية .





- صحيفة مدريدية: الجحيم ينتظر الريال أمام جالطة سراي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الجحيم الذي ينتظر ريال مدريد أمام جالطة سراي التركي غدا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جحيم ينتظر ريال مدريد في تركيا

وذكرت صحيفة ماركا في تقرير لها اليوم" ملعب علي سامي ين جحيم لكن أقل، يوم الجمعة الماضي أنهى جلطة سراي سلسلة من خمس مباريات دون الفوز والعلاقة بين المشجعين والفريق بقيادة المدرب فاتح تريم ليست الأفضل وحتى في الانتصار الأخير في الدوري تم سماع بعض صافرات الاستجهان من المشجعين في ملعب علي سامي ين ضد فريقهم ".

وتابعت: "كما أن وجود المدرب فاتح تريم للمرة الرابعة كمدرب للفريق على مقاعد بدلاء جلطة سراي لا يقنع أي شخص".

وأضافت: "نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم سيكون في إسطنبول ، ولكن في استاد أتاتورك الأولمبي ، وهناك ستهتز وتضيء المدرجات في حرارة ، ولكن حاليًا من ناحية أخرى في اسطنبول فبيئة جلطة سراي ليست مثل قبل وليست جيدة لُتشكل عامل حماسي للفريق التركي".

وواصلت الصحيفة المدريدية: "ريال مدريد قد فاز بالفعل في الجحيم التركي قبل ست سنوات عندما فاز للمرة الأولى في اسطنبول وكان ذلك في زيارته الرابعة للمدينة التركية وفي مباراته الثالثة ضد جلطة سراي".

واستكملت: "كان هذا الانتصار عندما فاز فريق كارلو أنشيلوتي (6-1) وكان وقتها فاتح تريم هو من يقود الفريق ايضًا .. ومن يدري ما إذا كان يمكن تكرار التاريخ هذه المرة".

وتابعت: "المشكلة تكمن في أن الفريق التركي قد يبدأ في الرد على صيحات جماهيرهم داخل الملعب بأداء جيد وهذا شيء كان ريال مدريد يقوم به بشكل سيء في الآونة الأخيرة لأنه ، كما يعلم زيدان ، فإن لاعبيه يواجهون صعوبة في الدخول في أجواء المباريات".

واختتمت الصحيفة: "إذا كان زيزو قادرًا على الصمود في تركيا ، فإن هذا الجحيم يمكن أن يصبح جنةً لريال مدريد الذي يحتاج إلى السلام والهدوء وهذا ما يمكن أن يأتي بمباراة جيدة فقط داخل اسطنبول".





- عاجل.. أول تعليق من زيدان للرد على إقالته من ريال مدريد

علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على رحيله عن الملكي خلال الفترة الحالية بعد هبوط مستوي وأداء الفريق بالفترة الماضية.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي مساء اليوم: لقد بدأنا بشكل سيئ في دوري أبطال أوروبا وغداً لدينا فرصة للتغيير. مع ذلك بالرغم من كل ما يحدث غداً سيكون هناك العديد من المباريات المتبقية هذا الموسم. الانتقادات وتغيير المدرب لن تتوقف

واضاف: الماضي قد مضى ، والآن الحاضر فقط يستحق كل هذا العناء. بالطبع يزعجني ما يقولون. لكن ما أفكر به هو الفوز غدا، أريد أن أبقى هنا إلى الأبد السؤال عن استمراري هو لشخص آخر.

وتابع: في بعض الأحيان نتعرض لمواقف حرجة ، لكنها ليست دائة. نحن ريال مدريد ولا يمكننا أن نخطئ لمدة دقيقة. نحن مستعدون وأنا أعلم أننا أمام مباراة رائعة غدا، لا يجب أن نشير إلى أي أحد عند التعثر، فنحن فريق. أثق بلاعبي وفريقي.

وواصل: لست متفاجئًا بأي شيء يقال. أنا لا أتحدث عن الآراء. يجب أن نمضي قدمًا في لحظات معقدة. أنا أيضًا أحب هذه اللحظات ، انه تحدي للذات ، ليس فقط عندما يسير كل شيء على ما يرام.





- عاجل.. راموس يرد على إقالة زيدان وتعيين مورينيو بتصريح من العيار الثقيل

علق القائد سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد على إقالة الفرنسي زين الدين زيدان وقدوم البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق.

وقال راموس في تصريحاته اليوم: لقد سئمنا بعض الشيء من الحديث عما إذا كان زيدان سيستمر أم لا بعد نتيجة سيئة.. ما فعله زيدان يستحق الاحترام ".

واضاف: زيدان يستحق الاحترام الكثير على كل ما قدمه لأجل ريال مدريد .

وتابع: "يجب أن نكون متحدين. مدريد عودنا أن يعود دائمًا والسبيل الوحيد للعودة هو ان نكون مُتحدون، الفريق يفكر فقط في الفوز غدا. الواقعية تطلب منا أن نترك كل شيء في الميدان. نأمل أن لا تغير الانتقادات ديناميكيات الفريق ".

وواصل: نحن مع زيدان حتي الموت، وجود زيدان يُبدد كل المخاوف ، انه يعرف ما ينقصه هذا الفريق ، ويعرف كيف يُعالج الامور".

وعن عودة مورينيو: سنُحارب تلك الأقاويل و الشائعات بتقديم نتائج جيدة.





- مفاجأة بشأن المرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن المرشحين لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد في حالة تم إقالته من تدريب الفريق.

إقالة زيدان من تدريب ريال مدريد

وذكرت بعض التقارير الصحفية الإسبانية أن وضع زيدان في ريال مدريد أصبح غير مستقر وستكون فرصته الأخيرة أمام نادي جلطة سراي في بطولة دوري أبطال أوروبا أما أن يفوز أو سيتم إقالته بسبب سوء أداء ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

المرشحين لخلافة زيدان في ريال مدريد

وكشفت صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أسماء المرشحين لخلافة زيدان في تدريب نادي ريال مدريد في حالة إقالته من الفريق وهم جوزيه مورينيو وماسيمليانو أليجري و راؤول وتشابي ألونسو.

موعد مباراة ريال مدريد وجلطة سراي

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي جالطة سراي التركي يوم الثلاثاء القادم 22 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب الدوري الإسباني

برشلونة 19 نقطة

ريال مدريد 18 نقطة

غرناطة 17 نقطة

أتليتكو مدريد 16 نقطة

ريال سوسيداد 13 نقطة

خيتافي 13 نقطة

فالنسيا 13 نقطة

إشبيليه 13 نقطة

أتليتك بيلباو 12 نقطة

فياريال 11 نقطة

ليفانتي 11 نقطة

أوساسونا 11 نقطة

بلد الوليد 10 نقاط

مايوركا 10 نقاط

إيبار 9 نقاط

سيلتا فيجو 9 نقاط

ريال بيتيس 9 نقاط

ألافيس 8 نقاط

إسبانيول 5 نقاط

ليجانيس نقتطين





- طعنة من الخلف.. فلورنتينو بيريز يخون زيدان

يبدو أن رقبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أصبحت في خطر وذلك قبل أن يواجه الفريق الملكي جلطة سراي التركي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد حدد بالفعل خليفة زيدان في حال سقوطه أمام جلطة سراي حيث سيكون وقتها الفريق الملكي يواجه خطر الخروج من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وذكرت الشبكة الإِسبانية، أن بيريز اختار الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس، لخلافة زيدان في حال سقوطه مجددًا في دوري أبطال أوروبا أمام جلطة سراي وذلك في المباراة التي ستجمع الفريق مساء الغد.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس ريال مدريد يُفضل التعاقد مع أليجري بدلًا من مورينيو لخلافة زيزو في المرينجي، حيث يري رئيس الملكي أن مدرب يوفنتوس السابق هو الأفضل لقيادة الريال في حال سقوط زيدان أمام الفريق التركي.

يذكر أن ريال مدريد سقط مؤخرًا في الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا بهدف نظيف، ليهدي صدارة الدوري إلى برشلونة ويهبط هو إلى المركز الثاني متخلفًا بفارق نقطة عن البرسا المتصدر.





- لقد تم استنفاذ مهمة زيدان مع ريال مدريد !

خاب أمل ريال مدريد مرة أخرى مساء يوم السبت لأنه خسر أمام ريال مايوركا 1-0 ، ويبدو أنه عندما يكون المرينجي على وشك التراخي، فإنهم سيهبطون مرة أخرى بطريقة دراماتيكية.

يأتي تشخيص ضعف مستوى الفريق واضح جدا زيدان لأنه يتكرر منذ الهزيمة 7-3 الشهيرة قبل الموسم ضد اتلتيكو مدريد وفي خمس مباريات ، قال الفرنسي نفس الشيء في مؤتمره الصحفي بعد المباراة ، ولكن الشيء الأكثر إثارة للقلق هو أنه لم يعمل على تصحيحه.

إذا كان زيدان واضحًا جدًا ، واللاعبون أنفسهم ، الذين يؤيدون دائمًا كلمات المدرب في المنطقة المختلطة ، فمن الغريب ألا يتمكن أحد من معالجتها ، بدءًا من المدرب بالإضافة إلى هزيمة ديربي قبل الموسم ، قال زيدان إن الأمر ذاته مع ريال مدريد انتهى بالتعادل ضد فياريال ، مع تقدم الغواصة الصفراء مرتين.

ثم جاء نفس الملخص بعد الهزيمة 3-0 أمام باريس سان جيرمان ، حيث تقدم العمالقة الفرنسيون بهدفين نظيفين في أول طلقتين لهما. حدث شيء مشابه مع نادي بروج ، الذي تقدم أيضًا بنتيجة 2-0 بعد كارثة أخرى إبدأ من اتلتكو مدريد، فقط قم بالتعادل بفضل رد فعلهم في الشوط الثاني.

لم يعجب زيدان كيف خرج فريقه إلى أرض الملعب ويصر على أن قلة الشدة هي سبب كبير وراء مشاكلهم ، لأنهم يتنازلون عن هدف واحد أو أكثر ويضطرون بالفعل للعب من الخلف ولا تتغير روايات زيدان وإذا كان هناك حقيقة أخرى ، على الأقل حتى الآن ، فإن المدرب لا يريد أن يقول ذلك.

لقد كان اللاعب الفرنسي يحمي لاعبيه دائمًا بعد الهزائم ، والنقد الوحيد هو عدم وجود شدة في بداية المباريات مشكلة أخرى بالنسبة لزيدان هي أن قاعدة النتائج ، وهو يعلم أنه لا يكفي أن يقولها ولكن عليه إيجاد الحلول وهو يعلم أنه إذا لم يعد مدريد يعتمد عليه ، فلا هو ولا أي شخص آخر آمن.





- 3 صفقات مدوية.. أول طلب لمورينيو في ريال مدريد حال خلافة زيدان

يعيش الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أياما صعبة للغاية في البرنابيو، وبات مهددا بالرحيل عن الفريق حال مواصلة نتائجه السلبية.

وأكدت تقارير إسبانية، أن البرتغالي مورينيو مدرب الفريق السابق، مرشح بقوة للعودة من جديد وخلافة زيدان في الفترة المقبلة.

ووفقا لصحيفة دياريو جول الإسبانية، فأن مورينيو سيطلب من فلورنتينو بيريز رئيس الفريق الملكي تجهيز 120 مليون يورو لإبرام 3 صفقات في حال توليه مسؤولية تدريب الفريق في الميركاتو الشتوي القادم.

وتابعت الصحيفة، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حدد بالفعل أول 3 صفقات في ريال مدريد في حال خلافة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن مورينيو سيطلب من بيريز جلب ثلاثة لاعبين لريال مدريد وهم كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام (45 مليون يورو)، وروبن نيفيز لاعب وولفرهامبتون (25 مليون يورو)، وإيرلينغ هالاند مهاجم ريد بول سالزبورغ (45 مليون يورو)





- ريال مدريد في ورطة كبيرة

يرغب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بالتوقيع مع لاعب خط الوسط المهاجم لحاجة الفريق إلى ذلك وتطور أداء اللعب.

حقق كل من لوكا مودريتش وتوني كروس أداءً جيدًا ، على الرغم من أن إيسكو وجيمس رودريغيز عانوا عندما لعبوا في مايوركا ،إنهم ليسوا لاعبي خط وسط دفاعيين ولا يريدون أن يكونوا كذلك.

و مع وجود اختلالات واضحة تشكيل فريق مدريد ضعيف ، ومعظم الذين يلعبون في خط الوسط لمدريد قد تحولوا إلى الدور ، رغم ذلك كاسميرو كان لاعب خط الوسط القوي والمؤثر منذ البداية ولم يكن لتغيير أي شيء.

يعرف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ذلك ، لكن اليوم الذي لن يتمكن فيه البرازيلي من بذل قصارى جهده سيكون يومًا مثيرًا للمشاكل بالنسبة لريال مدريد.

تدخل مدريد في المباريات التي تعتمد على شيء ما يحدث ، أو لا تحدث ، بدلاً من التركيز على الأداء المتماسك ، وكل هذا بعد استثمار 300 مليون يورو.





مفاجأة.. زيدان يؤكد رحيله بتصرفاته المثيرة في تدريبات ريال مدريد