هاني الناظر يحذر من "مجموعة البرد".. وينصح بتناول هذا المشروب

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:06 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
أمنية فوزي
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حذر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، من تناول ما يسمى بـ"مجموعة البرد"، مؤكدًا أنها موجودة في مصر فقط، وأنها تتسبب في الكثير من المشكلات، وأنها غير علمية.

وأشار "الناظر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية دي إم سي، مساء اليوم الإثنين، إلى أن تطعيمات البرد والأنفلونزا تحمي الإنسان من التعرض لنزلات البرد بشكل كبير، معلقًا: "ولكن مافيش حاجة بتمنعه 100%".

وأضاف أن بعض العادات تساعد في الحصول على الفيتامينات والمحافظة على الصحة، موضحًا أن تناول فنجان القهوة في الصباح هام جدًا، وتناول كوب الشاي في العصر، وتناول شراب نبات المورينجا، مؤكدًا أن نبات المورينجا به كم كبير من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الإنسان وتعطيه مناعة ضد الكثير من الأمراض، موضحًا أنه يتم تحضيره مثل الشاي، وأن البعض يسمونه "المعجزة"، مضيفًا أنه مفيد للبشرة والحفاظ على الشعر والأظافر والجلد بصفة عامة.
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