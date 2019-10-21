"الكهرباء": حل أزمة الفواتير هو إستخدام العدادات الذكية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:03 م
العداد الذكي
العداد الذكي
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنهم يعملون على وضع أليات لضمان دقة قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، حيث إجتمع وزير الكهرباء مع الشركات التابعة وشدد على ضرورة أن تكون قيمة الفاتورة مساوية للاستهلاك.

وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن حل أزمة الفواتير هو إستخدام العدادات الذكية، ومسبوقة الدفع، منوها بأن من حق أي مواطن أن يقدم شكوى حال شعوره بأن قيمة الفاتورة مبالغ، ولا تساوي إستهلاكه، ويتم التحقق على الفور من خلال فحص صورة الاستهلاك.

وأوضح أنه تم إلغاء مبدأ "ادفع الأول وبعد كده اشتكي"، مضيفا أنه يمكن الابلاغ عن الشكاوى على الرقم 121، حيث تم الرد على 99% من الشكاوى التي تصل إليهم، لافتا إلى أن هناك شركة منفصلة تقوم بقراءة العدادات، وهى من تحاسب العاملين بها، مؤكدا أن الوزارة تهتم بمتابعة الشركة المسئولة عن القراءات، معلقا: "اللي بيشتكي وله حق بياخده".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شكاوي الفواتير العداد الذكي الشركة المسئولة ازمة الفواتير

أخبار تهمك

عاجل.. الإعلان عن المرشحين لجائزة "فرانس فوتبول" لأفضل حارس مرمي في العالم

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

منذ أقل من ساعة

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. زيدان يؤكد رحيله بتصرفاته المثيرة في تدريبات ريال مدريد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 11 ساعة

خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 12 ساعة

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة لجماهير برشلونة بشأن رحيل فالفيردي عن تدريب الفريق

منذ أقل من ساعة

نجم مانشستر سيتي يقرر الرحيل وريال مدريد الأقرب لخطفه

منذ ساعتين و 31 دقيقة

حمو ببكا:"ما قلته عن نقابة الموسيقيين نتج عن سوء المعاملة والاستهزاء بي"

منذ أقل من ساعتين

ضربة قوية تهز الزمالك قبل لقاء جينيراسيون

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. أول تصريح من ليفربول على ترشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

5 أسباب جعلت برشلونة يعودة للتألق ويتصدر الدوري الإسباني

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ادفع فاتورة الكهرباء عن طريق موقع الوزارة من خلال خدمة فوري

"الكهرباء" تعلن بدء تحصيل فواتير شهر يوليو بالزيادة الجديدة

وزير الكهرباء: أتابع يوميًا شكاوى الفواتير.. ومن حق أى مواطن التظلم

"الكهرباء" عن شكاوى الفواتير: "اللي ليه حق هياخده.. ومفيش حاجة اسمها ادفع وبعدين اشتكي"

"الكهرباء" ترد على شكاوى المواطنين المتعلقة بزيادة أسعار الفواتير

"الكهرباء": نهتم بتوصيل الطاقة للصعيد.. ونتوسع في العدادات الذكية ومسبوقة الدفع

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. حسم مصير مباراة الأهلي والجونة

مصدر: الأهلي متمسك بقراراته السابقة ويرفض خوض لقاء الجونة

11:05 م

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

08:33 م

حمو ببكا:"ما قلته عن نقابة الموسيقيين نتج عن سوء المعاملة والاستهزاء بي"

10:45 م

ضربة قوية تهز الزمالك قبل لقاء جينيراسيون

09:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status