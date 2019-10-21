"الكهرباء": حل أزمة الفواتير هو إستخدام العدادات الذكية

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنهم يعملون على وضع أليات لضمان دقة قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، حيث إجتمع وزير الكهرباء مع الشركات التابعة وشدد على ضرورة أن تكون قيمة الفاتورة مساوية للاستهلاك.



وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن حل أزمة الفواتير هو إستخدام العدادات الذكية، ومسبوقة الدفع، منوها بأن من حق أي مواطن أن يقدم شكوى حال شعوره بأن قيمة الفاتورة مبالغ، ولا تساوي إستهلاكه، ويتم التحقق على الفور من خلال فحص صورة الاستهلاك.



وأوضح أنه تم إلغاء مبدأ "ادفع الأول وبعد كده اشتكي"، مضيفا أنه يمكن الابلاغ عن الشكاوى على الرقم 121، حيث تم الرد على 99% من الشكاوى التي تصل إليهم، لافتا إلى أن هناك شركة منفصلة تقوم بقراءة العدادات، وهى من تحاسب العاملين بها، مؤكدا أن الوزارة تهتم بمتابعة الشركة المسئولة عن القراءات، معلقا: "اللي بيشتكي وله حق بياخده".

