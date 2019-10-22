إيمي طلعت زكريا ناعية والدها: "أول مرة أعرف يعني إيه يتيم الأب.. ووحشني أوي حضنك"





عبرت الفنانة إيمي، عن اشتياقها لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، وقامت برثائه بكلمات نابعة من قلبها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت على الصورة قائلة: "كان نفسى تكون وسطينا السنادي في عيد ميلادي يابابا أنا وماما وعمر زي كل سنة وتقولي كل سنة وإنتى طيبة يا حببتى وتاخدني في حضنك اللي هو واحشنى أوى أول مره ييجي عيد ميلادى وأعرف يعنى ايه يتيم الأب يارب احتفل معاك بيه في الجنة وعارفة إنك حاسس بيا دلوقتي زى ما حسييت قبل ماتموت وقولتلي بلاش تعمليه السنادي ربنا يرحمك يانور عيني وقلبى من جوه".





وفاة طلعت زكريا

يشار أن الفنان الكوميدى طلعت زكريا توفى يوم الثلاثاء الثامن من أكتوبر، بعد صراع طويل مع المرض.



آخر أعمال الراحل

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا السينمائية مشاركته فى فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والفيلم تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.



وانتهى طلعت مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى،ولم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن.



نبذة عن حياة طلعت زكريا

يشار أن الراحل ولد فى عام 1960 بالإسكندرية، تزوج مرتين الأولي من سيدة خارج الوسط الفني وهي إم أولاده إيمي وعمر، والزوجة الثانية هى شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد في عام٢٠٠٥ وأستمر الزواج لمدة 10 سنوات لكنه أنفصل عنها،كما أنه قدم العديد من الأعمال السينمائية الناجحة منها: طباخ الريس، ابو على ، سيد العاطفى ، حرامية في كي جى تو، حريم كريم،ويعد طلعت زكريا واحدا من أشهر فنانين الكوميديا في مصر، يشار أن آخر ظهور للفنان الراحل طلعت زكريا، في فرح النجم أحمد فهمي وهنا الزاهد، ، الذي أقيم منذ شهر في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وبحضور عدد كبير من نجوم الفن.



يشار أن آخر أعماله الدارمية مشاركته في مسلسل الزبيق مع الفنان كريم عبد العزيز و شريف منير، وذلك في عام 2017





ونشرت إيمى صورة لها برفقة والدها ووالدتها وشقيقها الفنان عمر، وذلك خلال احتفالها بعيد ميلادها العام الماضي.