قائد القوات البحرية: نوفر الحماية اللازمة لثروات مصر الشاسعة في قاع البحر

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:55 ص
الفريق أحمد خالد - قائد القوات البحرية
الفريق أحمد خالد - قائد القوات البحرية
كساب أحمد
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قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن الغواصات سلاح هام جدًا لأي قوات بحرية تسعى لإمتلاك قوة الردع، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك أحدث طرازات الغواصات، ولديها خبرات كبيرة في مجال الغواصات على مدى سنوات كبيرة جدًا.

وأضاف قائد القوات البحرية، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الإثنين، أن حاملة الميسترال هي عبارة عن وحدة متعددة المهام، فمن الممكن أن تستخدم في العمليات البرمائية، أو السيطرة على أماكن واسعة في البحار، أو نقل قوات إلى منطقة أخرى، فهي قادرة أن توفر العديد من المهام بسهولة ويسر، وتنتقل من مهمة لأخرى دون أي تعقيدات.

ولفت إلى أن مصر بما حباه الله من ثروات طبيعية تكمن في قاع البحر على مساحات شاسعة، يستلزم إمتلاك القوات البحرية، القدرات والإمكانيات اللازمة لتوفير الحماية اللازمة، وهو ما حدث بالفعل السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشركات التي تقوم بإجراءات الكشف والبحث عن ثروات مصر، لابد أن تستشعر بوجود قطع بحرية حربية لتأمينها، وهذا يشجعها على زيادة الاستثمار.
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