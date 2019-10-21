أفريقي وحيد يُزين قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2019.. و20 مرشحة لجائزة البالون دور

أعلنت مجلة فرانس فوتبول، مساء اليوم الأثنين الموافق 21 أكتوبر، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب، والمرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2019.





وشهدت قائمة أفضل لاعب شاب في العالم تواجد لاعب أفريقي وحيد من ضمن 10 لاعبين مرشحين لنيل الجائزة، وشهدت قائمة أفضل لاعبة في العالم تواجد 20 لاعبة نرصدهم لكم في السطر التالية.





المرشحون لجائزة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2019





البرتغالي جواو فيليكس "أتلتيكو مدريد".

الإنجليزي جوردان سانشو "بروسيا دروتموند".

الإيطالي مويس كين "إيفرتون".

النيجيري صامويل شيكويزي "فياريال".

الكوري الجنوبي كانج إن لي "فالنسيا".

الهولندي ماتياس دي ليخت "يوفينتوس".

البرازيلي فينيسيوس جوينور "ريال مدريد".

الألماني كاي هافرتس "باير ليفركوزن".

الفرنسي ماتيو جاندوزي "أرسنال".

الأوكراني أندري لونين "بلد الوليد".





المرشحات لجائزة أأفضل لاعبة في العالم لعام 2019:

الأسترالية سام كير "شيكاغو يد ستارز".

الإنجليزية إيلين وايت "مانشستر سيتي".

السويدية نيلا فيشير "لينكوبينجز".

الفرنسية أماندين هنري "ليون".

الإنجليزية لوسي برونز "ليون".

الأمريكية أليكس مورجان "أورلاندو برايد".

الهولندية فيفيان ميديما "أرسنال".

الألمانية دزينيفر ماروزسان " ليون".

الدنماركية بيرنيل هاردا "فولفسبورج".

الفرنسية سارة بوهادي "ليون".

الأمريكية ريجان رابوني "ريجين".

الهولندية ليكي مارتينز "برشلونة".

الهولندية ساري فان فينيندال "أتلتيكو مدريد".

الفرنسية فيندي رينارد "ليون".

الأمريكية روز لافيل "واشنطون سبيرت".

البرازيلية مارتا "أورلاندو برايد".

النرويجية أدا هيجيربرج "ليون".

السويدية كوسوفار أسلاني "ريال مدريد تاكون".

السويدية صوفيا جاكوبسون "ريال مدريد تاكون".

الأمريكية توبن هيث "بورتلاند".





ومن الجدير بالذكر أن الإعلان الرسمي عن الفائز بالجائزة سيكون يوم 2 ديسمبر المقبل.