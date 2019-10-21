أفريقي وحيد يُزين قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2019.. و20 مرشحة لجائزة البالون دور

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:42 م
الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
حسن شحاتة
Advertisements
Advertisements
أعلنت مجلة فرانس فوتبول، مساء اليوم الأثنين الموافق 21 أكتوبر، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب، والمرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2019.

وشهدت قائمة أفضل لاعب شاب في العالم تواجد لاعب أفريقي وحيد من ضمن 10 لاعبين مرشحين لنيل الجائزة، وشهدت قائمة أفضل لاعبة في العالم تواجد 20 لاعبة نرصدهم لكم في السطر التالية.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2019

البرتغالي جواو فيليكس "أتلتيكو مدريد".
الإنجليزي جوردان سانشو "بروسيا دروتموند".
الإيطالي مويس كين "إيفرتون".
النيجيري صامويل شيكويزي "فياريال".
الكوري الجنوبي كانج إن لي "فالنسيا".
الهولندي ماتياس دي ليخت "يوفينتوس".
البرازيلي فينيسيوس جوينور "ريال مدريد".
الألماني كاي هافرتس "باير ليفركوزن".
الفرنسي ماتيو جاندوزي "أرسنال".
الأوكراني أندري لونين "بلد الوليد".

المرشحات لجائزة أأفضل لاعبة في العالم لعام 2019:
الأسترالية سام كير "شيكاغو يد ستارز".
الإنجليزية إيلين وايت "مانشستر سيتي".
السويدية نيلا فيشير "لينكوبينجز".
الفرنسية أماندين هنري "ليون".
الإنجليزية لوسي برونز "ليون".
الأمريكية أليكس مورجان "أورلاندو برايد".
الهولندية فيفيان ميديما "أرسنال".
الألمانية دزينيفر ماروزسان " ليون".
الدنماركية بيرنيل هاردا "فولفسبورج".
الفرنسية سارة بوهادي "ليون".
الأمريكية ريجان رابوني "ريجين".
الهولندية ليكي مارتينز "برشلونة".
الهولندية ساري فان فينيندال "أتلتيكو مدريد".
الفرنسية فيندي رينارد "ليون".
الأمريكية روز لافيل "واشنطون سبيرت".
البرازيلية مارتا "أورلاندو برايد".
النرويجية أدا هيجيربرج "ليون".
السويدية كوسوفار أسلاني "ريال مدريد تاكون".
السويدية صوفيا جاكوبسون "ريال مدريد تاكون".
الأمريكية توبن هيث "بورتلاند".

ومن الجدير بالذكر أن الإعلان الرسمي عن الفائز بالجائزة سيكون يوم 2 ديسمبر المقبل.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. راموس يرد على إقالة زيدان وتعيين مورينيو بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. زيدان يؤكد رحيله بتصرفاته المثيرة في تدريبات ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ يومين

"أبو": الغناء مش طرب وأتمنى العمل مع "العسيلي".. ويكشف عن اسمه الحقيقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم قراره من مواجهة الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

مارسيلو يوجه رسالة نارية إلى برشلونة قبل الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

راموس يُطلق تصريحًا خرافيًا بشأن زيدان.. ويوجه رسالة نارية إلى مورينيو

منذ أقل من ساعتين

ضربة قوية تهز الزمالك قبل لقاء جينيراسيون

منذ ساعة

نجم مانشستر سيتي يقرر الرحيل وريال مدريد الأقرب لخطفه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإعلان عن المرشحين لجائزة "فرانس فوتبول" لأفضل حارس مرمي في العالم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 9 ساعات

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:33 م

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

ضربة قوية تهز الزمالك قبل لقاء جينيراسيون

09:50 م

خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

07:50 م

نجم مانشستر سيتي يقرر الرحيل وريال مدريد الأقرب لخطفه

09:58 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status