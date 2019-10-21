عاجل.. أول تصريح من ليفربول على ترشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية





تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة الـ30 لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019 حسب ما نشرته مجلة فرنس فوتبل الشهير عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





ونشر نادي نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تهنئة للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق علي ترشحه للجائزة للعام الثاني علي التوالي.





وعلق موقع نادي ليفربول الرسمي علي صورة محمد صلاح قائلا:"‏الكبير كبير يا صلاح،الملك المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة ‎الكرة الذهبية لهذا العام.





يذكر أن محمد صلاح قدم موسم أكثر من رائع مع فريق ليفربول حيث استطاع أن يفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا و السوبر الأوربي بالإضافة لتحقيق الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي.





وفيما يلي المرشحين الثلاثون للفوز بالكرة الذهبية :-