عاجل.. أول تصريح من ليفربول على ترشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية
الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:39 م
علي ماهر حلمي
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تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة الـ30 لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019 حسب ما نشرته مجلة فرنس فوتبل الشهير عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
ونشر نادي نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تهنئة للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق علي ترشحه للجائزة للعام الثاني علي التوالي.
وعلق موقع نادي ليفربول الرسمي علي صورة محمد صلاح قائلا:"الكبير كبير يا صلاح،الملك المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.
يذكر أن محمد صلاح قدم موسم أكثر من رائع مع فريق ليفربول حيث استطاع أن يفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا و السوبر الأوربي بالإضافة لتحقيق الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي.
وفيما يلي المرشحين الثلاثون للفوز بالكرة الذهبية :-
هوجو لوريس (توتنام/فرنسا)
ساديو ماني (ليفربول/السنغال)
دوسان تاديتش (أياكس أمستردام/صربيا)
سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي/الأرجنتين)
فرينكي دي يونج (برشلونة/هولندا)
ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول/إنجلترا)
كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/فرنسا)
مارك أندري تير شتيجن (برشلونة/ألمانيا)
بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال/الجابون)
بينما جاءت القائمة الثانية للمرشحين كالآتي:
كريستيانو رونالدو (يوفنتوس/البرتغال)
جورجينيو فينالدوم (ليفربول/هولندا)
أليسون بيكر (ليفربول/البرازيل)
كريم بنزيمة (ريال مدريد/فرنسا)
ماتياس دي ليخت (يوفنتوس/هولندا)
فان دايك (ليفربول / هولندا)
بيرناردو سيلفا ( مانشستر سيتي / البرتغال)
روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ / بولندا)
سون (توتنهام / كوريا الجنوبية)
دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام/هولندا)
فيما جاءت القائمة الثالثة كالآتي:
ليونيل ميسي (برشلونة / الأرجنتين)
رياض محرز (مانشستر سيتي / الجزائر)
كيفين دي بروين (مانشستر سيتي / بلجيكا)
ماركينيوس (باريس سان جيرمان/البرازيل)
رحيم سترلينج (مانشستر سيتي/إنجلترا)
جواو فيلكس (أتليتكو مدريد/البرتغال)
محمد صلاح (ليفربول / مصر)
إيدين هازارد (ريال مدريد / بلجيكا)
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