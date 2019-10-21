شاهد.. مي سليم في كواليس مسلسل "حواديت الشانزليزية"





قامت الفنانة مي سليم بالتقاط أحدث صورة لها من كواليس مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزية" مع السيناريست أيمن سليم الذي قام بنشر الصورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفسيبوك، حيث علق علي الصورة وكتب " بتمنالك من كل قلبي النجاح وربنا يوفقك ويكرمك ".



يذكر ان الفنانة مي سليم تستمر هذه الفترة في تصوير مشاهدها بمسلسل حواديت الشانزليزية، والذي تدور أحداثه في فترة الخمسينيات، وتقدم شخصية تدعي "فُتنة" وهي فتاة فقيرة وتعمل في إحدي الفنادق وتتعرض لمضايقات ولديها طموح وتحاول تغيير مسار حياتها في اطار حلقات العمل، المسلسل من قصة أيمن سليم، سيناريو وحوار أسمن سليم، نهي سعيد، من إخراج مرقس عادل، من بطولة إياد نصار، مي سليم، إنجي المقدم، داليا مصطفي،رباب ممتاز، سمر محمد متولي، عايدة رياض، إدوارد، فريدة سيف النصر، أماني كمال، هاحر الشرنوبي، منة جلال.



فيلم محمد حسين



في سياق متصل قدمت الفنانة مي سليم مؤخراً بطولة الفيلم السينمائي "محمد حسين"، حيث شارك الفيلم في سباق أفلام عيد الفطر المبارك لعام(2019)، تدور أحداث الفيلم في اطار كوميدي.



حيث شارك في بطولة الفيلم محمد سعد، مي سليم، بيومي فؤاد، محمد ثروت، فريدة سيف النصر،إنعام سالسوسة، أحمد صيام، ، سمير صبري، محمد شاهين، ويزو، الفيلم من إخراج محمد علي، من إنتاج المنتج أحمد السبكي، تأليف وسيناريو شريف عادل.



ابنتها "لي لي"



اختفلت الفنانة مي سليم منذ يومين بعيذ ميلاد ابنتها الوحيدة "لي لي"، ونشرت الفنانة مي سليم عدداً من الصور لحفل عيد الميلتد، ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام'".



حيث ظهرت ابنتها (لي لي) في الصور بفستان أبيض، وقد أتمت عامها الخامس، والتي أصبحت ذو تشابه واضح مع والدتها مي سليم، وتفاعل الجمهور مع الصور.



حياتها العائلية



جدير بالذكر ان الفنانة مي سليم هي من ممثلة ومطزبة أردنية ذات أصل فلسطيني وقد ولدت في مدينة أبو ظبي بالإمارات وعاشت طفولتها هناك ثم انتقلت للقاهرة، وهي من عائلة فنية فهي شقيقة الفنانة ميس حمدان، وشقيقة الإعلامية دانا حمدان، وتزوجت من رجل الأعمال المصري (علي رفاعي) ودام الزواج عام ثم انفصلا، وأنجبت منه ظفلتها (لي لي).