شاهد.. مي سليم في كواليس مسلسل "حواديت الشانزليزية"

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:41 م
مي سليم
مي سليم
اسماء زقزوق
Advertisements
Advertisements


قامت الفنانة مي سليم بالتقاط أحدث صورة لها من كواليس مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزية" مع السيناريست أيمن سليم الذي قام بنشر الصورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفسيبوك، حيث علق علي الصورة وكتب " بتمنالك من كل قلبي النجاح وربنا يوفقك ويكرمك ".

يذكر ان الفنانة مي سليم تستمر هذه الفترة في تصوير مشاهدها بمسلسل حواديت الشانزليزية، والذي تدور أحداثه في فترة الخمسينيات، وتقدم شخصية تدعي "فُتنة" وهي فتاة فقيرة وتعمل في إحدي الفنادق وتتعرض لمضايقات ولديها طموح وتحاول تغيير مسار حياتها في اطار حلقات العمل، المسلسل من قصة أيمن سليم، سيناريو وحوار أسمن سليم، نهي سعيد، من إخراج مرقس عادل، من بطولة إياد نصار، مي سليم، إنجي المقدم، داليا مصطفي،رباب ممتاز، سمر محمد متولي، عايدة رياض، إدوارد، فريدة سيف النصر، أماني كمال، هاحر الشرنوبي، منة جلال.

فيلم محمد حسين

في سياق متصل قدمت الفنانة مي سليم مؤخراً بطولة الفيلم السينمائي "محمد حسين"، حيث شارك الفيلم في سباق أفلام عيد الفطر المبارك لعام(2019)، تدور أحداث الفيلم في اطار كوميدي.

حيث شارك في بطولة الفيلم محمد سعد، مي سليم، بيومي فؤاد، محمد ثروت، فريدة سيف النصر،إنعام سالسوسة، أحمد صيام، ، سمير صبري، محمد شاهين، ويزو، الفيلم من إخراج محمد علي، من إنتاج المنتج أحمد السبكي، تأليف وسيناريو شريف عادل.

ابنتها "لي لي"

اختفلت الفنانة مي سليم منذ يومين بعيذ ميلاد ابنتها الوحيدة "لي لي"، ونشرت الفنانة مي سليم عدداً من الصور لحفل عيد الميلتد، ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام'".

حيث ظهرت ابنتها (لي لي) في الصور بفستان أبيض، وقد أتمت عامها الخامس، والتي أصبحت ذو تشابه واضح مع والدتها مي سليم، وتفاعل الجمهور مع الصور.

حياتها العائلية

جدير بالذكر ان الفنانة مي سليم هي من ممثلة ومطزبة أردنية ذات أصل فلسطيني وقد ولدت في مدينة أبو ظبي بالإمارات وعاشت طفولتها هناك ثم انتقلت للقاهرة، وهي من عائلة فنية فهي شقيقة الفنانة ميس حمدان، وشقيقة الإعلامية دانا حمدان، وتزوجت من رجل الأعمال المصري (علي رفاعي) ودام الزواج عام ثم انفصلا، وأنجبت منه ظفلتها (لي لي).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

نجم مانشستر سيتي يقرر الرحيل وريال مدريد الأقرب لخطفه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يصعد أزمة مباراة الجونة ويستند إلى "دليلين"

منذ حوالي 9 ساعات

راموس يُطلق تصريحًا خرافيًا بشأن زيدان.. ويوجه رسالة نارية إلى مورينيو

منذ أقل من ساعتين

ضربة قوية تهز الزمالك قبل لقاء جينيراسيون

منذ ساعة

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الإعلان عن المرشحين لجائزة "فرانس فوتبول" لأفضل حارس مرمي في العالم

منذ أقل من ساعة

"أبو": الغناء مش طرب وأتمنى العمل مع "العسيلي".. ويكشف عن اسمه الحقيقي

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. راموس يرد على إقالة زيدان وتعيين مورينيو بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم قراره من مواجهة الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الشباب والرياضة في منزل الخطيب لحل أزمة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

مارسيلو يوجه رسالة نارية إلى برشلونة قبل الكلاسيكو

منذ ساعة

راتب مدرب الزمالك السابق في السعودية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. زيدان يؤكد رحيله بتصرفاته المثيرة في تدريبات ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ يومين

موضوعات متعلقة

خاص لـ الفجر الفني.. محمد عبد الحافظ ينضم لفريق عمل "حواديت الشانزلزيه"

وجها لوجه أمام إياد نصار.. علاء حماد يشارك فى "حواديت الشانزليزيه"

بـ فستان أبيض مفتوح من الظهر مي سليم في أحدث إطلالتها

إدوارد لـ محمد صبحي: "مثل أعلى ليا ولكل فنان"

شاهد.. الصورة سبب اتهام مي سليم بالجرأة الزائدة بعد كشفها بطنها!

خالد محروس منولوجيست في "الشانزليزيه"

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:33 م

عاجل.. بيان رسمي من الأهلي بشأن أزمة مباراة الجونة

ضربة قوية تهز الزمالك قبل لقاء جينيراسيون

09:50 م

خطوة مفاجئة من فايلر تشعل أزمة مباراة الأهلي والجونة

07:50 م

نجم مانشستر سيتي يقرر الرحيل وريال مدريد الأقرب لخطفه

09:58 م

مفاجأة.. زيدان يؤكد رحيله بتصرفاته المثيرة في تدريبات ريال مدريد

10:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status