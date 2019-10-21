عاجل.. محمد صلاح على رأس القائمة الأخيرة للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:39 م
الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
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كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن المرشحين للمجموعة السادسة لحصد جائزة البالون دور والمقرر له  يوم 2 ديسمبر المقبل في فرنسا.


وتواجد على رأس المجموعة السادسة الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وجاءت المجموعة السادسة كالتالي:

محمد صلاح لاعب ليفربول
هازارد لاعب ريال مدريد
ماركينيوس لاعب سان جيرمان
رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي
جواو فيلكس لاعب أتلتيكو مدريد

وجاءت المجموعات الآخري كالتالي:
القائمة الأولي:
السنغالي ساديو ماني
الأرجنتيني سيرخيو أجويرو
الهولندي فرانكي دي يونج
الفرنسي هوجو لوريس
الصربي دوشان تاديتش

القائمة الثانية:
الفرنسي كيليان مبابي
الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد
الهولندي دوني فان دي بيك
الجابوني بيير إيميريك أوباميانج
الألماني مارك أندريه تير شتيجن

القائمة الثالثة:
البرتغالي كريستيانو رونالدو
البرازيلي أليسون
الهولندي ماتياس دي ليخت
الفرنسي كريم بنزيما
الهولندي جورجي فينالدوم


القائمة الرابعة:
الهولندي فيرجل فان دايك
البرتغالي بيرناردو سيلفا
الكوري الجنوبي هيونج مين سون
البولندي روبرت ليفاندوفسكي
البرازيلي روبيرتو فيرمينو

القائمة الخامسة: 
ليونيل ميسي مهاجم برشلونة

رياض محرز لاعب وسط مانشستر سيتي

دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي

جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد

كوليبالي مدافع نابولي



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