عاجل.. محمد صلاح على رأس القائمة الأخيرة للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن المرشحين للمجموعة السادسة لحصد جائزة البالون دور والمقرر له يوم 2 ديسمبر المقبل في فرنسا.









وتواجد على رأس المجموعة السادسة الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وجاءت المجموعة السادسة كالتالي:





محمد صلاح لاعب ليفربول

هازارد لاعب ريال مدريد

ماركينيوس لاعب سان جيرمان

رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي

جواو فيلكس لاعب أتلتيكو مدريد





وجاءت المجموعات الآخري كالتالي:

القائمة الأولي: السنغالي ساديو ماني الأرجنتيني سيرخيو أجويرو الهولندي فرانكي دي يونج الفرنسي هوجو لوريس الصربي دوشان تاديتش

القائمة الثانية: الفرنسي كيليان مبابي الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد الهولندي دوني فان دي بيك الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الألماني مارك أندريه تير شتيجن

القائمة الثالثة: البرتغالي كريستيانو رونالدو البرازيلي أليسون الهولندي ماتياس دي ليخت الفرنسي كريم بنزيما الهولندي جورجي فينالدوم



القائمة الرابعة: الهولندي فيرجل فان دايك البرتغالي بيرناردو سيلفا الكوري الجنوبي هيونج مين سون البولندي روبرت ليفاندوفسكي البرازيلي روبيرتو فيرمينو

القائمة الخامسة: ليونيل ميسي مهاجم برشلونة

رياض محرز لاعب وسط مانشستر سيتي

دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي

جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد

كوليبالي مدافع نابولي







