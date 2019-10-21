البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

أغلقت البورصة الأمريكية على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع استمرار موسم إعلان نتائج أعمال الشركات، والتفاؤل المصاحب لجولة المحادثات التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين، حيث صرح نائب رئيس الدولة الصيني ليو هي خلال عطلة الأسبوع أن بكين ستعمل مع واشنطن لمعالجة المخاوف التجارية مع التأكيد أن كلا الجانبين أحرزا تقدماً كبيراً في الأمور التجارية.





وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصفقة التجارية مع الصين ستبدو رائعة وأن المرحلة الثانية من الاتفاق ستكون أكثر سهولة من الأولى.





ويترقب المستثمرون موسم نتائج أعمال الشركات، حيث من المقرر أن تعلن 120 شركة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" عن نتائج أعمالهم.





وبداية هذا الموسم كانت قوية مع إفصاح بنك "جي.بي.مورجان تشيس" و"بنك أوف أمريكا" ونتفلكس" و"سيتي جروب" عن نتائج أعمال أفضل من المتوقع.





وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2 بالمائة أو ما يعادل 57 نقطة مسجلاً 26827.6 نقطة.





وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.7 بالمائة لينهي التعاملات عند مستوى 3006.3 نقطة، ليكون بالقرب من المستوى القياسي المسجل في 26 يوليو الماضي عند 3027 نقطة.





وشهد مؤشر "ناسداك"، زيادة بأكثر من 0.9 بالمائة ليرتفع إلى 8163 نقطة.





وصعدت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بحلول الساعة 7:58 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.2 بالمائة ليتراجع اليورو إلى 1.1148 دولار.



