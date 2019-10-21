عاجل - الكشف عن المرشحين الـ 30 للتتويج بجائزة الكرة الذهبية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:35 م
الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
حسام مجدي
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أعلنت صحفية "فرانس فوتبول" الفرنسية Ballon d'Or France Football 2019 اليوم الإثنين 21 أكتوبر رسميا عن قائمة الثلاثين لاعب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

الكشف عن القائمة الثالثة والأخيرة

وكانت الصحيفة الفرنسية قد أعلنت عن قائمتين من اللاعبين منذ قليل تضم كل قائمة 10 لاعبين والآن تم الإعلان عن القائمة الثالثة والأخيرة.

وجاءت القائمة الأولي على النحو التالي :-

هوجو لوريس (توتنام/فرنسا)

ساديو ماني (ليفربول/السنغال)

دوسان تاديتش (أياكس أمستردام/صربيا)

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي/الأرجنتين)

فرينكي دي يونج (برشلونة/هولندا)

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول/إنجلترا)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/فرنسا)

مارك أندري تير شتيجن (برشلونة/ألمانيا)

بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال/الجابون)

بينما جاءت القائمة الثانية للمرشحين كالآتي:

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس/البرتغال)

جورجينيو فينالدوم (ليفربول/هولندا)

أليسون بيكر (ليفربول/البرازيل)

كريم بنزيمة (ريال مدريد/فرنسا)

ماتياس دي ليخت (يوفنتوس/هولندا)

فان دايك (ليفربول / هولندا)

بيرناردو سيلفا ( مانشستر سيتي / البرتغال)

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ / بولندا)

سون (توتنهام / كوريا الجنوبية)

دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام/هولندا)

فيما جاءت القائمة الثالثة كالآتي:

ليونيل ميسي (برشلونة / الأرجنتين)

رياض محرز (مانشستر سيتي / الجزائر)

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي / بلجيكا)

ماركينيوس (باريس سان جيرمان/البرازيل)

رحيم سترلينج (مانشستر سيتي/إنجلترا)

جواو فيلكس (أتليتكو مدريد/البرتغال)

محمد صلاح (ليفربول / مصر)

إيدين هازارد (ريال مدريد / بلجيكا)

يذكر أن سيتم الإعلان عن الفائزة بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي في الثاني من شهر ديسمبر المقبل في مدينة باريس الفرنسية، وكان لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا قد نال الجائزة العام الماضي بعد قيادته لريال مدريد للتتويد بدوري أبطال أوروبا والحصول على المركز الثاني في كأس العالم مع منتخب بلاده.
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