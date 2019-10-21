حقق نادي المصري البورسعيدي فوزا مهما على اف سي مصر بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب السويس ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

المصري يهزم اف سي مصر ويحقق أول فوز له هذا الموسم بالدوري





وجاءت ثنائية المصري عبر كل من عماد فتحي في الدقيقة التاسعة، ومفتاح طقطق في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع المصري رصيده للنقطة السابعة وقفز إلى المركز الرابع، في حين تجمد رصيد اف سي مصر عند النقطة الثالثة في المركز الرابع عشر.

وأدار المباراة الحكم محمد حسن، وعاونه كل من حكم مساعد أول هشام الدسوقى، وحكم مساعد ثان أحمد شاهين، والحكم الرابع هو على الكيكى.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: أحمد مسعود

في خط الدفاع: كريم العراقي - أحمد شوشة - مفتاح طقطق - عماد فتحي

في خط الوسط: إيميكا إيزي - بهاء مجدي - إسلام أبو سليمة - حسن علي - محمود وادي

في خط الهجوم: سعيد سنبوري

في حين جاءت تشكيلة اف سي مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى : وليد توفيق

خط الدفاع: علاء عطا - أحمد عبدالموجود - أحمد سعيد أوكا - مصطفى كالوشا

خط الوسط: مصطفى سلطان - محمود توبة - هشام عبدالحميد - ويليس فرنادو - إسلام صلاح

خط الهجوم: رضا الويشي