فؤاد السنيورة عن قرارات الحكومة اللبنانية: جيدة ولكن!

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:28 م
فؤاد السنيورة
فؤاد السنيورة
داليا الحسين
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عقب فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، على القرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري بعد التظاهرات الحاشدة في الشارع اللبناني قائلًا، "قرارات جيدة وكان يجب أن يتم تنفيذها منذ فترة طويلة".

وقال "السنيورة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين، إنه لا بد أن تتسم الإدارة المشرفة على تنفيذ تلك القرارات بأن تتمتع بالمصداقية.

وأضاف أن قرارات "الحريري" أيضًا لا بد أن يكون لها علاقة بالأوضاع المالية والاقتصادية، خاصة أنه أمر يفتقده المواطن اللبناني منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن تحسين معدل النمو الاقتصادي سيحسن مستوى معيشة الفرد.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذها الحريري لا تحقق النمو اللازم وليس لديها الآلية الصحيحة، وحتى تكتمل الصورة وتكتمل الصدمة الإيجابية، لا بد من اتخاذ الحكومة لبعض الأمور؛ أبرزها أن تتخذ الحكومة قرارًا بجعل اجتماعاتها مفتوحة، كما يجب أن تكون اجتماعات مجلس النواب معلنة ومباشرة".

ونوه رئيس الوزراء اللبناني الأسبق إلى أن هناك ضرورة لأن يكون هناك إعداد لحكومة جديدة برئاسة سعد الحريري بحيث تكون حكومة مصغرة لا يتعدى عددها 14 عضوًا ولكن قادرة على إعطاء صورة تتسم بالجدية والالتزام بتنفيذ الإجراءات التي اتخذها سعد الحريري.
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مظاهرات لبنان فؤاد السنيورة الشارع اللبناني التظاهرات في لبنان

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