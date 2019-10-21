دكرنس يعود للممتاز ب بمواجهة قوية أمام الأوليمبى



يفتتح فريق دكرنس لكرة القدم مشواره بدورى القسم الثانى غدا حينما يلاقى مستضيفه الأوليمبى السكندرى على ملعب عزالدين يعقوب بالإسكندرية فى الثالثة عصرا ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.



اللقاء يعد هو الأول للفريق عقب عودته لدورى القسم الثانى بعد غياب لموسمين سابقين حيث نجح مصطفى مرعى فى قيادة الفريق الموسم الماضى لتجاوز عقبة دورة الترقى والعودة بالفريق للقسم الثانى.



ويتولى قيادة دكرنس فنيا هذا الموسم أيمن الجمل ويعاونه حسام عبدالعال مدربا عاما وأحمد الجمل مدربا ومحمد عبدربه لحراس المرمى وإبراهيم الوزير مديرا إداريا.



وكان دكرنس قد خاض معسكرا إعداديا للموسم الجديد بمحافظة الإسماعيلية إستمر لمدة ٢١ يوما على مرحلتين حيث إنطلقت فترة إعداد الفريق للموسم الجديد نهاية يوليو الماضى.



وخاض الفريق العديد من المباريات الودية بلغ إجمالى المباريات التى خاضها الفريق ١٨ مباراة حيث فاز فى ٩ مباريات وحقق التعادل فى ٦ مباريات فيما تعرض للهزيمة فى ٣ مباريات.



وتوجه الفريق ظهر اليوم للمبيت بأحد فنادق الإسكندرية إستعدادا للمباراة المرتقبة غدا فى إفتتاح مباريات الفريق حيث تخلف عن السفر هشام بركات ، محمد ظريف ، عادل أدهم للعودة من الإصابة و صامويل أوسو للإيقاف منذ نهاية الموسم الماضى وإسلام وأحمد ويزا للإصابة.



وضم دكرنس لصفوفه هذا الموسم ٢٣ لاعبا جديدا فيما أبقي على ٥ لاعبين من لاعبى الفريق بالموسم الماضى ممن ساهموا فى صعود الفريق.



وكان مجلس إدارة نادى دكرنس برئاسة الخضر إبراهيم قد أعلن عن الجهاز الفنى وقائمة الفريق الأول بالإضافة للكشف عن الزى الرسمى الذى سيخوض به الفريف مبارياته خلال مؤتمر صحفى بمقر النادى بمحافظة الدقهلية.



وفيما يلى جدول مباريات الفريق بالدور الأول:



الجولة الأولى : الأوليمبى - دكرنس

الجولة الثانية : دكرنس - مالية كفرالزيات

الجولة الثالثة : الحمام - دكرنس

الجولة الرابعة : دكرنس - غزل المحلة

الجولة الخامسة : دكرنس - المنصورة

الجولة السادسة : فاركو - دكرنس

الجولة السابعة : دكرنس - دمنهور

الجولة الثامنة : الرجاء - دكرنس

الجولة التاسعة : دكرنس - أبوقير للأسمدة

الجولة العاشرة : بلدية المحلة - دكرنس

الجولة الحادية عشر : دكرنس بيلا