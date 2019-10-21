عمرو أديب عن الدراجات النارية في لبنان: "فكروني بموقعة الجمل"

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك دراجات نارية توجهت إلى وسط بيروت تحمل أعلام حزب الله، وحركة أمل، منوها بأن الجيش اللبناني تصدى لها، ومنعهم من الاحتكاك بالمتظاهرين، معلقا: "فكروني بموقعة الجمل".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن حزب الله نفى صلته بالدراجات النارية، موضحا أنه لا يمكن لطرف أن يتحرك بعلم حزب الله بدون علمه، مضيفا أنه على المتظاهرين يفكرون في ثم ماذا ستفعلون.

وأضاف أن "ثم إيه" مشكلة أي ثورة، وهو ما حدث مع ثورة 25 يناير حتى جاء الإخوان واختطفوا الثورة، لافتا إلى أن هناك دعوات للعصيان المدني، والمشكلة أنه لا توجد قيادة لهذه الثورة، ولكن الحكومة اللبنانية تدرك أنها ستستمر، ولديها خطة، مضيفا أن حزب الله لم يظهر حتى الآن.
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