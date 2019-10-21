مفاجأة.. زيدان يؤكد رحيله بتصرفاته المثيرة في تدريبات ريال مدريد

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:23 م
زيدان
زيدان
حسن شحاتة
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، على أقتراب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد من الرحيل عن المرينجي خلال الفترة المقبلة، بسبب التصرفات التي قام بها الأسطورة الفرنسية في تدريبات الملكي.

تصرفات زيدان المثيرة خلال تدريبات الملكي
ذكر برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، أن الفرنسي زين الدين زيدان أثار العديد من الشكوك حول إمكانية استمراه مع الميرنجي من عدمها في الفترة المقبلة بسبب تصرفاته المثيرة في التدريبات، وذلك بعد عدم قيامه بإحتواء الحالة المعنوية السيئة التي ظهرت واضحة على وجوه اللاعبين، الأمر الذي كان يحتم عليه الحديث معهم وأخراجهم من تلك الحالة بعد الخسارة المفاجئة التي مُني بها الفريق في الجولة الماضية بالليجا.

وأضاف: "زيدان لم يكتفي بهذا وحسب، بل تجاهل أيضًا التركيز على الخطط التكتيكية في المران، على عكس ما هو متوقع بمعالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة ريال مايوركا قبل موقعة الميرنجي المرتقبة في دوري أبطال أورويا.

ريال مدريد يواصل المعاناة
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد معاناته في الموسم الحالي، بعدما تلقى خسارة مفاجئة أمام مضيفه ريال مايوركا، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، ليفسح المجال لغريمه التقليدي برشلونة لإنتزاع الصدارة، نتائج الميرنجي السلبية لم تتوقف على مستوى المبارايات المحلية فقط، حيث يعاني الملكي كذلك في بطولته المحببة دوري أبطال أوروبا.
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