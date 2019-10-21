قائد القوات البحرية: إغراق المدمرة "إيلات" كان سببًا في تغيير الاستراتيجيات العسكرية الدولية

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن تدمير المدمرة العسكرية إيلات، جاء بعد ما يقرب من 100 يوم من الانتكاسة، وهذا اليوم أعطى شعورًا للشعب بالثقة والنجاح.





وأضاف فائد القوات البحرية، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، إغراق المدمرة العسكرية إيلات كان سببًا في تغيير الاستراتيجيات العسكرية الدولية، خاصة أن وحدة بحرية صغيرة الحجم، استطاعت أن تدمر وتغرق وحدة بحرية كبيرة عدد أفرادها بالمئات، معقبًا: "ما حدث كان بمثابة معجزة، وتغير في التكتيكات العسكرية، وكان هذا اليوم حافزًا كبيرًا للقوات البحرية".



