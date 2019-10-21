أسعار النفط تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين.. و"برنت" يفقد 1 % من قيمته

واصلت أسعار النفط التراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليفقد كل من خام برنت القياسي وخام نايمكس نحو 1% من قيمتهم، مع عودة المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.





وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين في الربع الثالث من العام الجاري، عند مستوى 6 بالمائة وهو أدنى مستوى منذ عام 1992، وسط توقعات باستمرار تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.





وأظهرت البيانات الاقتصادية في الأسبوع الماضي ارتفاع منصات التنقيب عن النفط الأمريكي في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر بمقدار منصة واحدة إلى 713 منصة.





وأعلنت روسيا أمس أنها لم تتمكن من الوفاء بتعهداتها لخفض المعروض في الشهر الماضي بسبب الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.





وتخفض روسيا الإنتاج بالتعاون مع منظمة أوبك بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً.





وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 53.31 دولار للبرميل.





وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بحلول الساعة 6:37 مساءً بتوقيت جرينتش، تسليم ديسمبر بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 58.90 دولار للبرميل.



