أسعار النفط تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين.. و"برنت" يفقد 1 % من قيمته

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:04 م
اسعار النفط
اسعار النفط
وكالات
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واصلت أسعار النفط التراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليفقد كل من خام برنت القياسي وخام نايمكس نحو 1% من قيمتهم، مع عودة المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين في الربع الثالث من العام الجاري، عند مستوى 6 بالمائة وهو أدنى مستوى منذ عام 1992، وسط توقعات باستمرار تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت البيانات الاقتصادية في الأسبوع الماضي ارتفاع منصات التنقيب عن النفط الأمريكي في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر بمقدار منصة واحدة إلى 713 منصة.

وأعلنت روسيا أمس أنها لم تتمكن من الوفاء بتعهداتها لخفض المعروض في الشهر الماضي بسبب الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وتخفض روسيا الإنتاج بالتعاون مع منظمة أوبك بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 53.31 دولار للبرميل.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بحلول الساعة 6:37 مساءً بتوقيت جرينتش، تسليم ديسمبر بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 58.90 دولار للبرميل.

وحققت أسعار النفط خسائر أسبوعية بنهابة التعاملات الجمعة الماضية،  بعد أن ارتفعت منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، بحسب بيانات شركة "بيكر هيوز"، وارتفاع مخزونات النفط بمقدار 9.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر لتصل إلى 434.9 مليون برميل.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.3 بالمائة عند 53.78 دولار للبرميل، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 1.7 بالمائة.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 1 بالمائة إلى 59.31 دولار للبرميل.
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منصات النفط المخزون النفطي التباطؤ الاقتصادي اسعار النفط

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