شاهد.. فيديو يكشف كذب إعلام الإخوان بشأن إنجازات الرئيس السيسي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:11 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، مقطع فيديو، يكشف كذب إعلام الإخوان بشأن إنجازات الدولة المصرية، وملف تطوير العشوائيات.

حيث رصد الفيديو، حديث أحد إعلاميي الإخوان، والذي تحدث فيه عن التصريحات التي تؤكد نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف تطوير العشوائيات، قائلًا: "في تصريحات بتقول إن السيسي نجح في تطوير العشوائيات"، مستنكرًا: "عشوائيات إيه اللي السيسي نجح فيها".

في حين عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مجموعة صور للمدن التي أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمناطق العشوائية التي قام بتطويرها خلال الفترة الماضية.

وكان قد صرح المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، بأنهم قاموا بتطوير 201 منطقة عشوائية، وأنه سيتم إعلان مصر خالية من العشوائيات في عام 2020.
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