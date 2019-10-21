مركز شباب دمياط ينظم ندوة فنية بعنوان "العلاج بالفن نحو التأهيل والتغير"

نظمت مديرة الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، اليوم الاثنين، وبالتعاون مع إدارة البرامج الشبابية بمديرية الشباب والرياضة، بمركزشباب مدينة دمياط، ندوة فنية بعنوان "العلاج بالفن نحو التاهيل والتغير".



حيث حاضر فيها فادى عبدالباقى، من قصر ثقافة دمياط، وتحت إشراف ابراهيم الشامي، وكيل المديرية للشباب وايمان الحصرى مدير البرامج الشبابية.



وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، وعناية محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.





إفتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، مركز خدمة المواطنين بدمياط الجديدة التابع لمدرية التموين بدمياط، بحضور المهندس محمد رجب رئيس جهاز تعميردمياط الجديدة ومهندس سمير عثمان مدير عام تموين محافظة دمياط.



تم افتتاح المركز، وتابعت محافظ دمياط سير العمل به، واستقبال المواطنين،مؤكدة على حسن التعامل مع المواطنين، وتذليل اية عقبات تواجههم.



وافتتح اللواء خالد عمر، رئيس قطاع وجه بحرى للأحوال المدنية، منذ ايام، السجل المدني بمدينة ميت أبو غالب، التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، بحضور العميد محمد فوزي والنقيب أندرو سمير بشرى وكيل دائرة الأحوال المدنيه بدمياط.



تم افتتاح السجل المدني بالمدينة، وبدأ الموظفين في استقبال الاهالي، حيث أكد رئيس القطاع ان التوسع في افتتاح مكاتب السجل المدني لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتذليل اية عقبات تواجههم، مضيفا انه يتابع سير العمل ومدى رضاء المواطنين.





تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال الإنشاءات البنائية لسوق فارسكور المقام على مساحة 500 متر مربع ليضم 80 محل تجاري للباعة الجائلين بالمنطقة.



ووجهت المحافظ خلال جولتها التفقدية المفاجئة التى جاءت بمرافقة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد للمحافظة ومدير المتابعة محمد عجم، تعليمات للقائمين على المشروع، بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الهندسية والفنية، وكذا الالتزام بمعايير السلامة والنظافة، مؤكدة على الاهتمام بتهوية المحال، وتوفير الإضاءة الملائمة والموفرة.



وقد وجهت المحافظ تعليماتها لرئيس مركز ومدينة فارسكور اللواء هشام عتمان بتفويض موظف من مجلس المدينة للإشراف على الأعمال داخل السوق بشكل يومي.



و في ختام الجولة، استمعت المحافظ إلى مطالب بعض المواطنين، موجهة بسرعة حلها والتواصل معهم من خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين داخل ديوان المحافظة.



نظمت جامعة دمياط، احتفالية بنصر اكتوبر 73، بحضور الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، حاضر خلالها اللواء ناجي شهود الخبير الاستراتيجي والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وهو أحد أبطال حرب أكتوبر.



كما حضر اللقاء الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية والدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور اسامة زيدان عميد كلية التربية النوعية والمشرف علي تنظيم الندوة التثقيفية، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة محمد رفعت.