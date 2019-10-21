"شعبة البناء": لدينا فائض كبير من الأسمنت.. والحديد تراجع بسبب الدولار





قال أحمد الزيني، رئيس شبعة البناء بالغرفة التجارية، إن سعر طن الإسمنت وصل لـ1300 جنيه، بسبب توقف حركة النقل ما بين الدلتا وسيناء، ولكن الفترة الأخيرة انخفضت الأسعار لـ640 جنيه للطن في أرض المصنع.ولفت "الزيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الإثنين، أن خفض أسعار الإسمنت مستمر ولن يعود الاحتكار مرة أخرى، خاصة أن مصر أصبح لديها فائض في الإنتاج، مضيفًا أن سعر الحديد إنخفض من 12 الف جنيه، إلي ما يقارب الـ10 ألاف جنيه، بسبب إنخفاض سعر الدولار من 18 لـ16 حنيه.وأشار إلى أن الدولة تحارب إرتفاع الأسعار بزيادة الإنتاج، وهذا واضح من إفتتاح أكبر مجمع لصناعة الإسمنت في بني سويف، وإعداد خط إنتاج لمليون طن من الحديد، من المفترض أن ينزل للسوق في المرحلة المقبلة.